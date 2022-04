Home iPhone Optischer Zoom im iPhone 15: Apple findet Fertiger für Optikstabilisatoren

Optischer Zoom im iPhone 15: Apple findet Fertiger für Optikstabilisatoren

Apples Kamera im iPhone entwickelt sich langsam, aber sicher weiter. Irgendwann einmal soll sie auch über einen deutlich leistungsfähigeren optischen Zoom verfügen. Für die Fertigung der Kameras mit einer dafür nötigen Periskopanordnung hat Apple nun offenbar einen noch fehlenden Fertiger gefunden.

Apple wird das iPhone in Zukunft wohl mit einem deutlich aufgewerteten optischen Zoom ausstatten. Hierfür dürfte eine Periskopkamera zur Anwendung kommen, wie sie bereits von anderen Herstellern genutzt wird. Derzeit wird vermutet, dass das iPhone 15 diese Technik erhalten wird, das im Herbst 2023 erscheinen wird. Nun hat Apple offenbar einen Fertiger gefunden, der hierfür erforderliche Komponenten liefert, wie südkoreanische Medien zuletzt berichtet hatten.

Fertiger rüstet Fabrik für Appple auf

Danach habe das südkoreanische Unternemen Jahwa Electronics erklärt, erheblich in den Ausbau seiner Fertigungsstandorte zu investieren. Das Unternehmen werde umgerechnet rund 143 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Produktion von optischen Bildstabilisatoren, wie Apple sie in Zukunft benötigt, möglich zu machen.

Apple legt zumeist eine exklusive Nutzung der neu errichteten Produktionslinien bei einem Fertiger als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit fest. Der Vorlauf für die Aufnahme der Produktion von Modulen für das Periskop im iPhone 15 wird wohl etwa ein Jahr betragen. Im ersten Halbjahr 2021 hatten Teams von Apple die Werke von Jahwa Electronics in Südkorea besucht, um den Stand der Vorbereitungen zu inspizieren, wie aus früheren Berichten zu entnehmen war. In diesem Jahr wird Apple wohl erstmals eine 48 Megapixel auflösende Weitwinkelkamera in das iPhone bringen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Allerdings wird nur das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max diese verbesserte Linse erhalten. Das iPhone 14-Lineup wird im Herbst erwartet.

