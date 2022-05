Home Deals Office 365 Family zum unschlagbar günstigen Preis sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Mai 2022 um 17:28 Uhr // Deals // // 2 Kommentare

Auch wenn Pages, Numbers und Keynote für den üblichen Office-Bereich mehr als ausreichend sind, kommt man kaum um Office 365 von Microsoft herum. Hier gibt es heute für Familien ein richtig gutes Angebot.

Office 365 Family im Angebot

Office 365 Family ist recht einfach erklärt: Word, Excel und Powerpoint gibt es für insgesamt sechs Familienmitglieder, dazu gesellt sich noch für jeden Benutzer 1 TB OneDrive Speicher. Was das Angebot so attraktiv macht, sind die drei zusätzlichen Monate. Ihr könnt die version so 15 Monate statt der üblichen 12 Monate nutzen. Tut uns und euch noch ein Gefallen, das mitgelieferte McAfee kommt direkt in die Ablage P.

