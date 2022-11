Home Apple Öffnung von App Store, Zahlungsmethode und iMessage: Wie die EU das Apple-Land umbauen will

Apple könnte in Zukunft gezwungen sein, den App Store zu öffnen und Sideloading zuzulassen. Auch iMessage könnte per Gesetz zur Kompatibilität mit anderen Messengern wie WhatsApp gezwungen werden, das sieht der Digital Markets Act der EU vor. In den USA laufen ähnliche Gesetzesinitiativen.

Der App Store könnte in Zukunft nicht mehr der selbe sein: Die EU hat den monomentalen Digital Markets Act auf den Weg gebracht. Er war 2019 von der EU-Kommission erstmals projektiert und dann in absoluter Rekordzeit durch die Institutionen gebracht worden. Nun allerdings beginnen noch einige Übergangsfristen zu laufen.

Alternative App Stores, Zahlungsdienste und iMessage-Öffnung

Die im DMA regulierten Aspekte sind umfassend: Unternehmen, die eine kritische Masse erreichen oder überschreiten, werden als Gatekeeper eingestuft, also als Unternehmen, die systematisch Einfluss auf die Inhaltenutzung von Endverbrauchern ausüben.

Es kann als sicher angenommen werden, dass Apple dazu gehören wird. Dann wiederum werden Unternehmen unter anderem gezwungen, für mehr Wettbewerb zu sorgen. Im Fall von Apple würde das bedeuten, dass der App Store nicht mehr der einzige App-Kanal bleiben darf. Andere App Stores müssen erlaubt sein.

Es muss auch möglich sein, über alternative Zahlungssysteme Abos und Käufe zu tätigen und iMessage muss so geöffnet werden, dass es mit anderen großen Messengern kompatibel ist.

Wann wird es ernst?

Die DMA lässt allerdings Fristen zur Umsetzung: Ab dem 02. Mai müssen Unternehmen innerhalb von zwei Monaten eine Darstellung ihrer Plattformdienste vorlegen. Apple wird ziemlich sicher versuchen, seine eigene Größe kleinzureden und damit scheitern. Im Anschluss hat die Kommission 45 Tage Zeit, die Ausführungen zu prüfen. Weitere sechs Monate bleiben den Unternehmen dann, die Vorgaben zu erfüllen.

Anfang März 2024 könnte es also so weit sein, dass sich das ganze Apple-Ökosystem grundlegend ändert.

