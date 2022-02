Home Apps NordVPN wird 10: XL-Rabatt + bis zu 2 Jahre gratis Laufzeit geschenkt

NordVPN wird 10: XL-Rabatt + bis zu 2 Jahre gratis Laufzeit geschenkt

Verfasst von Lukas Gehrer // 17. Februar 2022 um 17:02 Uhr // Apps, Featured // Apps, iPhone, Mac, VPN // Kommentare deaktiviert für NordVPN wird 10: XL-Rabatt + bis zu 2 Jahre gratis Laufzeit geschenkt

Anzeige

Der mitunter bekannteste VPN-Anbieter feiert seinen zehnten Geburtstag. Neukunden erhalten deshalb heute einen großen Rabatt aufs 2-Jahresabo und bekommen je nach Glück 1, 12 oder 24 Monate geschenkt. In jedem Fall bekommt ihr aber Gratislaufzeit!

Über ein Jahrzehnt Erfahrung hat kaum ein Anbieter auf dem VPN-Markt. Zu viele Neulinge tummeln sich mittlerweile, die sich allein über den Preis identifizieren. NordVPN zählt nicht zu den Billig-Anbietern, weshalb man sich teure Server und ständig neue Funktionen leisten kann. Ganz neu zum Beispiel der Online-Bedrohungsschutz für macOS:

Schützt euch, sobald ihr online seid

Feature erkennt und löscht Viren-verseuchte Dateien

Blockiert Schad-Inhalte (Webseiten, Online Werbung) per intelligenter URL-Analyse

Schützt eure Online-Aktivitäten auch, wenn kein VPN aktiv ist.

Gerade bei Apple-Usern ist Nord deshalb einer der beliebtesten Anbieter im App Store für iPhone, iPad, Mac und das Apple TV, um den Internet-Verkehr zu anonymisieren und ein Abgreifen der Daten zu unterbinden. Auch Streams aus dem Ausland und der Schutz auf Reisen sind beliebte Anwendungsfälle.

Wer schon länger wechseln möchte oder Neukunde ist, bekommt zum 10. Geburtstag die Möglichkeit, NordVPN für nur 2,99 Euro zu abonnieren. So günstig war es schon länger nicht mehr. Hinzu kommt ein Geschenk, das jeder Bestellung beiliegt: Die Würfel entscheiden nämlich, ob ihr beim Check-out 1, 12 oder gar 24 Monate kostenfrei obendrauf bekommt. Eine echt coole Aktion, die wir gerne mit euch teilen:

→ Heute: NordVPN für 2,99 Euro / Mo + bis 2 Jahre gratis on top

NordVPN ist kein gewöhnliches VPN

Mit NordVPN bekommt ihr nicht nur einen der erfahrensten Anbieter, sondern auch jenen mit den schnellsten Servern laut AV-Test. Da besonders deutschen Nutzern der Datenschutz immens wichtig ist, ließ sich Nord zuletzt von PwC Schweiz prüfen. PwC bestätigte, dass NordVPN alle Richtlinien der No-Log-Policy einhält. Bedeutet: Keine eurer Nutzungsdaten verbleiben auf deren Servern.

Über 14 Millionen Kunden vertrauen der Brand, darunter Berühmtheiten wie PewDiePie, Casey Neistat und die Space Frogs aus Deutschland. Sogar CHIP, The Verge, die BBC und CNET berichten regelmäßig über NordVPN. Und woran liegt das?

NordVPN punktet mit dem größten Sortiment an Funktionen. Schon lange ist es kein reiner VPN-Dienst mehr. Ihr findet bei NordVPN den bekannten Passwortmanager NordPass, die Lösung für verschlüsselte Cloud-Speicher mit NordLocker und sogar Antivirus-Apps.

Exklusive VPN-Funktionen

Und auch, wer sich „nur“ für deren VPN-Lösungen interessiert, ist in den Augen vieler Experten beim absoluten Marktführer. Folgende Features bekommt ihr mit NordVPN:

Fast 10 Jahre Erfahrung

5000+ Server in ca. 60 Ländern

in ca. 60 Ländern 1 Abo reicht für 6 Geräte

Auf macOS integrierter Bedrohungsschutz ohne Aufpreis

No-Log-Richtlinie : Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten

: Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten Deutscher Kundenservice mit 24/7-Erreichbarkeit

Und was bringt ein VPN nochmals?

Falls ihr den Geburtstagsdeal ausnutzt, bekommt ihr folgende Vorteile im nächsten Jahr:

Endlich anonym surfen: auf Knopfdruck verschlüsselt surfen, mit maskierter IP-Adresse

auf Knopfdruck verschlüsselt surfen, mit maskierter IP-Adresse Geoblocking umgehen: durch Tausende Server weltweit könnt ihr ausländische Inhalte ansehen, streamen oder im Ausland einkaufen

durch Tausende Server weltweit könnt ihr ausländische Inhalte ansehen, streamen oder im Ausland einkaufen Günstiger einkaufen: Vergleichsportale oder Online-Shops können nicht mehr höhere Preise aufgrund des „high-end“-Standorts in Deutschland verlangen

Vergleichsportale oder Online-Shops können nicht mehr höhere Preise aufgrund des „high-end“-Standorts in Deutschland verlangen Tracking & Werbung stoppen: NordVPN blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen

NordVPN blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen Sicher im öffentlichen WIFI : Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant, Hotel und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen.

: Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant, Hotel und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen. Mehr Spaß beim Gaming: Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, kein Geoblocking und endlich sicherer vor DDoS-Angriffen

Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, kein Geoblocking und endlich sicherer vor DDoS-Angriffen Streaming: Auf beliebige Inhalte zugreifen, egal wo man ist

Auf beliebige Inhalte zugreifen, egal wo man ist Schutz eurer Online-Daten und Konten

Höhere Surfgeschwindigkeiten: Nord blockiert mit der kostenlosen CyberSec-Funktion Anzeigen und gefährliche Seiten im Web

Deal: Heute NordVPN für 2,99 Euro / Mo + bis 2 Jahre gratis on-top

Wie oben erwähnt, bekommen alle Neukunden in Deutschland aktuell die Chance, NordVPN so günstig wie selten zu kaufen. Für nur 2,99 Euro pro Monat ist man dabei und bekommt obendrauf 1 Monat, 1 Jahr oder 2 Jahre kostenfreie Abo-Verlängerung. Was ihr bekommt, erfahrt ihr in der Bestell-Mail, die euch NordVPN zusendet.

→ Heute: NordVPN für 2,99 Euro / Mo + bis 2 Jahre gratis on top

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!