Home Apps nora: Notruf-App der Länder bleibt weiter aus den App Stores verschwunden

nora: Notruf-App der Länder bleibt weiter aus den App Stores verschwunden

Die Notruf-App nora ist noch immer nicht als regulärer Download erhältlich. Vor einigen Tagen gestartet, entwickelt sich der Launch dieser prinzipiell sinnvollen Anwendung sehr unglücklich. Offenbar aus Angst vor einer Überlastung, haben die Macher die App wieder aus dem App Store genommen.

Die Notruf-App nora ist einstweilen wieder aus den App Stores verschwunden. Die App war vor wenigen Tagen zunächst offiziell in die Softwareläden von iOS und Android eingestellt worden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Doch wenig später verschwand die Anwendung wieder aus den Stores, um bis jetzt nicht mehr zurückzukehren.

Die Begründung für diesen Schritt, die sich auf den Seiten der Nora-App finden, lässt schlimmes in Hinblick auf die Robustheit des neuen Systems vermuten. Dort heißt es:

Das Interesse an der Notruf-App nora ist sehr groß!

Um die hohe Nachfrage verarbeiten zu können, sind Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden. Deshalb ist die App vorläufig nicht über die App Stores, sondern nur über unseren Support erhältlich.

nora-App soll Chat mit Polizei und Feuerwehr ermöglichen

Die nora-App stellt einen App-gestützten >Notruf an Polizei und Feuerwehr zur Verfügung, den etwa auch gehörlose Nutzer verwenden können. Zugleich wird die Art des Notfalls in einigen Fragen ermittelt, ebenso wie der Standort der Anwender, wobei es aber zu Ungenauigkeiten kommen kann. Auch berichteten Nutzer über Fehlermeldungen beim Absetzen des Notrufs in der entsprechenden Demo. Zusammen mit der nun offensichtlich nicht beherrschbaren Überlastung der Systeme, wirkt das Konstrukt wenig vertrauenerweckend. Falls eine Fehlermeldung am Ende schließlich den Notruf verhindert, hätte der Nutzer wertvolle Zeit verschwendet. Vor diesem Hintergrund dürften nur diejenigen auf die App setzen, die anders keine Notrufe absetzen können – sofern die App bald wieder verfügbar wird.

Wer nora schon installiert hat, soll die Anwendung auch weiterhin nutzen können. Diese Probleme erinnern fatal an die Schwierigkeiten, die der digitale Führerschein im Moment hat, über den wir zum Glück gar nicht erst berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!