Noch größer? Apple Watch soll in 50-mm-Version kommen

Die Apple Watch wird möglicherweise noch ein wenig größer. Die kommende Apple Watch Series 8 wird angeblich in einer dritten Displaygröße angeboten. Diese neue Watch-Größe wäre ein echte Klopper.

Apple wird die kommende Apple Watch möglicherweise in einer weiteren Größe anbieten. Derzeit ist die Uhr in den zwei Größen 41 mm und 45 mm verfügbar, nachdem Apple die Diagonale mit der Apple Watch Series 7 angehoben hatte. Die kommende Version wird es dann angeblich in drei Größen geben: Zu den beiden unverändert bleibenden Versionen soll eine Variante mit 50 mm Diagonale oder 1,99 Zoll kommen, glaubt der bekannte Displayanalyst Ross Young.

Kommt im Herbst eine Riesen-Uhr?

Diese Vermutungen sind nicht neu. Schon vergangenes Jahr war verschiedentlich über eine neuen, noch größeren Größe spekuliert worden. Ob sich diese Prognose nun 2023 bewahrheitet, ist fraglich. Denkbar wäre aber, dass Apple dieses Format für die mutmaßliche Apple Watch Explorer nutzen wird. Angeblich arbeitet Apple schon länger an einer Variante für Extremsportler.

Ein weiteres neues Feature wird wohl ein Körpertemperatursensor in der neuen Apple Watch sein. Wieso dieser dem Nutzer aber wohl wenig Nutzen bringen wird, hatten wir in einer früheren Meldung berichtet.

Die neue Apple Watch Series 8 wird früheren Einschätzungen nach in größeren Kontingenten vom chinesischen Fertiger Luxshare gefertigt, das Unternehmen hat zuletzt auch Zuschläge für die Produktion aktueller iPhone-Modelle erhalten.

