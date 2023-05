Home Daybreak Apple Neue KI-Jobs bei Apple | 430 Milliarden Dollar für 5G-Chips | Ted Lasso Merchandise im Apple Store – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute berichten wir euch von neuen Stellenausschreibungen bei Apple zum Thema KI, Außerdem investieren sie ein paar Dollar in Broadcom und bald wird es Ted Lasso-Merchandise im Apple Online Store geben. Das und mehr gleich hier!

Apple sucht neue Mitarbeiter mit Schwerpunkt KI

Google und Microsoft haben in den letzten Monaten gut aufgeholt, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Nur von Apple hat man nicht so viel neues gehört. Nun sind Stellenausschreibungen aufgetaucht, Apple sucht verstärkt nach KI-Experten die z.B. in den Abteilungen Integrated System Experience, Input Experience NLP oder Machine Learning eingesetzt werden sollen. Aber vom Einstellen von Experten bis zu einem Fortschritt im Bereich KI wird es wohl mindestens noch ein paar Monate dauern.

Apple und Broadcom schließen Partnerschaft

Schon länger arbeitet Apple mit dem Hersteller von Halbleitern aus Kalifornien zusammen. Nun hat man vor, die gewaltige Menge von 430 Milliarden Dollar in das Unternehmen zu investieren. Das Geld soll für die Förderung von Broadcoms 5G-Chips sowie Fabriken eingesetzt werden. Erwähnenswert ist auch, dass der komplette Betrag innerhalb der USA investiert wird und so neue Infrastruktur für diesen Sektor geschaffen wird. So viel Geld kann allerdings nichtmal Apple einfach so per iMessage senden, weshalb der Betrag über mehrere Jahre verteilt investiert wird.

Ted Lasso bald im Apple Online Store

In den USA konnte man bisher Fanartikel wie Trikots, Schals, Mützen etc. bei Nike erwerben. Doch am 31. Mai wird die letzte Folge der aktuellen Staffel von Ted Lasso ausgestrahlt. Grund genug anscheinend für Apple, ab dem 1. Juni das offizielle Merchandise auch im eigenen Online-Store zu verkaufen. Vermutlich wird dies auch ausschließlich in den USA der Fall sein.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch auch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

