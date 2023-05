Home Betriebssystem Bist du es wirklich? iMessage-Kontaktschlüssel erstmals in iOS 16.6-Beta gesehen

Apple legt die Grundlage für die Kontaktschlüssel in iMessage, diese finden sich in der Beta von iOS 16.6, die neue Funktion ist aber noch nicht nutzbar. Mit der iMessage Contact Key Verification lässt sich von Nutzern sicherstellen, dass sie mit der Person schreiben, die sie am anderen Ende erwarten.

Apple beginnt offenbar damit, eine weitere Sicherheitsfunktion für iMessage zu implementieren. In der ersten Beta von iOS 16.6 findet sich erstmals die iMessage Contact Key Verification, Apple hatte dieses Feature bereits vor einiger Zeit angekündigt.

Die Funktion findet sich nun in der ersten Beta von iOS 16.6, die seit kurzem für die registrierten Entwickler und inzwischen auch freiwillige Tester verfügbar ist. Sie lässt sich dort in den Einstellungen für iMessage zwar aktivieren, aber noch nicht nutzen, ob die finale Funktionalität mit dem Release von iOS 16.6 aktiviert werden wird, muss sich noch zeigen.

Wissen, wer da schreibt

Mit den Kontaktschlüsseln für iMessage bringt Apple eine Funktion, die auch andere Messenger bereits als Sicherheitsfeature implementiert haben, so etwa Threema und auch WhatsApp. Beide Nutzer können sich den Kontaktschlüssel anzeigen lassen und ihn, nach Möglichkeit auf einem alternativen, als sicher geltenden Weg, miteinander vergleichen, Apple erwähnt hier Facetime, ein physisches Treffen ist natürlich am sichersten, aber nicht immer möglich.

Die Schlüssel müssen übereinstimmen, dann wissen beide Teilnehmer einer Unterhaltung, dass das Gegenüber die Person ist, für die sie sich ausgibt und die Unterhaltung nicht manipuliert ist, also sich etwa eine Partei dazwischen gemogelt hat. Im Grunde dient der Schlüsselabgleich als Beweis dafür, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung intakt ist.

Die Funktion adressiert Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und andere Berufsgeheimnisträger, die damit rechnen müssen, dass ihre Kommunikation das Ziel von Cyber-Attacken wird. Apple hatte angekündigt, die Kontaktschlüssel für iMessage an iPhone und Mac im Laufe des Jahres für alle Nutzer verfügar zu machen.

