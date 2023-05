Home Featured iPhone 16 Ultra: Abbildung deutet größeres Display an

Die iPhones sollen größer werden: Kommendes Jahr könnte ein Modell erstmals an der Sieben-Zoll-Marke kratzen. Erste Eindrücke von diesem Riesen-iPhone im Vergleich zum kommenden iPhone 15 Pro Max sind jetzt aufgetaucht.

Gleich vorweg: Wer sich nicht für äußerst weit vorgreifende Spekulationen begeistern kann, sollte nicht weiterlesen oder seine Blutdrucksenker bereitlegen. Denn im Anschluss geht es um das iPhone 16 Ultra – und nicht nur das: Verglichen werden das iPhone 15 Pro Max mit dem iPhone 16 Ultra, beides Modelle, die noch längst nicht auf dem Markt sind.

Bei diesem Ausblick geht es auch weniger um konkrete Spezifikationen, sondern mehr um die grobe Richtung, in die sich das iPhone entwickeln dürfte.

Das iPhone wird immer größer

Denn aus verschiedenen Quellen war in den letzten Wochen übereinstimmend zu vernehmen, dass Apple an noch größeren iPhones arbeite. Die Displaygröße werde 2024 auf knapp sieben Zoll steigen, so wird derzeit gemutmaßt.

Wie ein solches iPhone 16 Ultra aussehen könnte, zeigt eine Darstellung, die der Seite 9to5Mac exklusiv überlassen wurde, sie stammt aus einer Quelle, die von der Seite als bedingt verlässlich erachtet wird.

Dieser Abbildung nach ist das iPhone 16 Ultra zwar ein wenig größer, aber nur unwesentlich breiter als aktuelle Modelle, was gut für die Handhabbarkeit ist.

Die Abmessungen des iPhone 16 Ultra betragen danach:

Breite: 77,2 mm

Höhe: 165,0 mm

Bildschirmgröße: 6,9 Zoll.

Das iPhone 15 Pro Max käme hiernach auf Abmessungen von 76,2 *159,3 mm bei einer Diagonale von 6,7 Zoll.

Was dran ist an dieser Behauptung, zeigt sich in zwei Jahren. Derzeit wird zudem vermutet, dass das iPhone 16-Lineup das Periskop-Kamerasystem in beide Highend-Modelle bringen wird.

