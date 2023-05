Home iCloud / Services Apple plant den offiziellen Verkauf von Merchandise der Serie „Ted Lasso“

Die Serie „Ted Lasso“ läuft gerade in der dritten Staffel, deren letzte Folge in knapp einer Woche ausgestrahlt wird. Die Serie wurde zu einem Zugpferd, konnte sich eine Menge wichtiger Auszeichnungen sichern und entwickelte sich zu einer Art von popkulturellem Phänomen. So können Zocker mit dem AFC Richmond in FIFA 23 spielen und es gibt sogar Merchandise. Genau hier wird es interessant.

Apple plant Verkauf von offiziellem Merchandise von Ted Lasso

Kunden in den USA können bereits seit 2021 das offizielle Merchandise von Ted Lasso über Nike kaufen. Trikots, Fan-Schals, Tassen usw. werden seitdem angeboten. Mark Gurman von Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple plant, den offiziellen Verkauf von dem Merchandise zur kommenden Woche in seinem hauseigenen Online-Store anschieben will. Konkret soll der Verkauf am 01. Juni starten, das Datum ist nicht zufällig gewählt. Die letzte und finale Folge der dritten Staffel wird am 31. Mai 2023 ausgestrahlt.

Noch einmal zur eingangs erwähnten Aussage bezüglich dessen, dass die dritte Staffel das Ende der Serie sei. Apple TV+ hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert. Der Hauptdarsteller Jason Sudeikis hingegen entsprechende Hinweise bereits mehrfach in diversen Interviews fallen lassen.

Nur online verfügbar

Gurman zufolge soll der Vertrieb nur online stattfinden. In den Apple Stores soll kein Verkauf stattfinden. Dem Analysten zufolge sollen stattdessen spezielle QR-Codes ausgestellt werden, die vom Kunden eingescannt werden können und diese direkt auf die richtige Sektion im Online-Store leiten.

