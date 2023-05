Home Mobilfunk Telekom kündigt Treuebonus für Mobilfunkkunden an

Der Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft und allzu lang haben sich alle Anbieter ausschließlich auf Neukunden konzentriert. Seit geraumer Zeit rücken auch die Bestandskunden wieder in den Fokus, so auch bei der Telekom. Der Bonner Mobilfunkkonzern kündigte an, auch für Mobilfunkkunden ein Treueprogramm aufzulegen.

Bis zu 10 GB Extra-Datenvolumen sind möglich

Die Treueaktion im Festnetzbereich ist ein geldwerter Vorteil, Apfelpage berichtete. Der Treuebonus im Bereich Mobilfunk ist eine Produktaufwertung. Konkret erhalten Kunden für jedes bisherige Jahr Vertragslaufzeit einen Bonus von 500 MB Datenvolumen pro Monat, welches auf das im Tarif enthaltene Datenvolumen drauf gerechnet wird. Ein Rechenbeispiel:

Drei Jahre Vertragslaufzeit = 3x 500 MB ergibt 1,5 GB

Vor allem für Langzeitkunden ist dies interessant, lassen sich so bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen generieren. Laut der Telekom muss das Angebot lediglich in der MeinMagenta-App aktiviert werden, den Rest übernimmt das System.

Startet am 01. Juli 2023

Bis Kunden das Angebot händisch anstoßen können, dauert es noch etwas. Die Telekom kündigte an, das Feature zum 01. Juli 2023 freischalten zu wollen. Interessant ist in dem Kontext, dass Plus-Karten und Prepaidkunden ebenfalls von dieser Regelung profitieren. Dennoch hält die Telekom für Prepaid-Kunden eine Einschränkung bereit: Hier kann das im Tarif enthaltene Datenvolumen maximal verdoppelt werden. Ein Rechenbeispiel:

MagentaMobil Prepaid M mit 3 GB Daten kann bei sechsjähriger Kundenzugehörigkeit auf 6 GB verdoppelt werden (6 x 500 MB), danach ist Schluss

Young-Kunden profitieren doppelt

Interessant könnte noch dieser Aspekt werden: Der Telekom zufolge soll der Treuebonus auch für MagentaMobile Young-Kunden gelten, Die bekommen jedoch bereits ab dem 01. Juni eine Verdopplung des im Tarif enthaltenen Datenvolumens, Apfelpage berichtete. Die sind zudem noch preislich etwas rabattiert und machen die Tarife für reguläre Kunden noch einmal unattraktiver: Anders ausgedrückt: Kunden über 28 werden mit Datenalmosen abgespeist.

