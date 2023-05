Home Apps Jetzt da: iPad-Apps von Final Cut Pro und Logic Pro treffen im App Store ein

Apple hat die iPad-Apps für Final Cut Pro und Logic Pro im App Store bereitgestellt. Die Anwendungen können auf dem Tablet nur im Abo genutzt werden, zuvor haben Nutzer einen Monat kostenlose Probezeit, um ihre Kaufentscheidung zu treffen. Die Abos sind monatlich kündbar.

Plant ihr, mit den neuen Tools zu arbeiten?

Apple bringt Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad: Nach der Ankündigung folgt nun der Launch der Anwendungen.

Die Apps lassen sich ab sofort aus dem App Store laden, wobei das Ausrollen ein wenig hakt. Bei wem der Link noch nicht sofort funktioniert: Einfach nach einer Weile noch einmal probieren.

Final Cut Pro im App Store

Logic Pro im App Store

Kreativität im Abo

Die Mac-Apps der beiden professionellen Tools für Videoschnitt und Musikproduktion müssen für teuer Geld erstanden werden, dafür sind dann alle folgenden Updates dauerhaft kostenlos – jedenfalls noch.

Bei der iPad-Version ist das anders: Hier zahlt der Nutzer im Abo. Das kostet fünf Euro im Monat, nachdem eine einmonatige kostenlose Probezeit abgelaufen ist.

Für die Verwendung von Final Cut Pro und Logic Pro am iPad gelten einige einschränkende Hardware- und Software-Voraussetzungen: Wie es um die Kompatibilität bestellt ist, lest ihr in dieser Meldung.

Wir sind neugierig: Wie gefällt euch die Touch-Version der beiden Kreativ-Apps? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren wissen.

