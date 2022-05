Home Betriebssystem Neue Beta: iOS 15.6 in erster Testversion für Entwickler

Neue Beta: iOS 15.6 in erster Testversion für Entwickler

Apple hat gerade eben iOS 15.6 Beta 1 für die registrierten Entwickler vorgelegt, damit beginnt eine neue Runde im Beta-zyklus. Welche Neuerungen die kommende Aktualisierung mit sich bringen wird, ist zur Stunde noch völlig unklar.

Es geht weiter: Die erste Beta von iOS 15.6 wurde gerade eben von Apple für die registrierten Entwickler vorgelegt. Der Download könnte bei einigen Developern noch ein wenig auf sich warten lassen, da die neuen Betas, wie auch die Updates, in Wellen verteilt werden. Das passende Entwicklerprofil muss natürlich auch auf dem iPhone installiert sein.

Noch keine Details über Neuerungen bekannt

Aktuell ist noch nicht klar, was Apple mit iOS 15.6 noch ändern oder ergänzen wird. Gestern Abend hatte Apple iOS 15.5 und iPadOS 15.5 für alle Nutzer verfügbar gemacht. Universal Control am iPad und Mac ist damit keine Beta mehr, zudem wurden einige Neuerungen in die Podcasts-App eingebracht.

iOS 15.6 dürfte nicht mehr vor der WWDC 2022 für alle Nutzer erscheinen, die Anfang Juni steigt und auf der iOS 16 in der ersten Beta vorgestellt wird.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der neuen Beta? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!