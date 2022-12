Home Sonstiges Netflix will Neukunden vom günstigsten werbefreien Tarif fern halten

Netflix will Neukunden vom günstigsten werbefreien Tarif fern halten

Netflix möchte seine sparsamen Neukunden offenbar mit allen Mitteln in den neuen, werbefinanzierten Tarif drängen. Der günstigste werbefreie Tarif ist zwar noch buchbar, wird allerdings den meisten Neukunden nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekommen sie gleich den teureren Standardtarif als erste werbefreie Möglichkeit präsentiert, dabei beinhaltet der Tarif mit Werbung noch immer Nachteile.

Netflix versucht offenbar alles, den bislang recht glücklosen neuen Tarif mit Werbeeinblendungen an den Neukunden zu bringen. Wer auf der Netflix-Seite ein neues Abo abschließt, bekommt aktuell oft nur den werbefinanzierten günstigsten Tarif und als nächstes sofort die teurere Standardvariante angezeigt, wie aus Berichten von Branchenbloggern hervorgeht.

Der günstigste werbefreie Tarif ist indes noch immer vorhanden, er muss allerdings über einen unauffälligen Link auf der Abseite ausgewählt werden. Er ist auch nicht sehr attraktiv, bietet nur Streaming auf einem Gerät in 720P, birgt aber gegenüber dem Tarif mit Werbung noch einige deutliche Vorteile.

Netflix mit Werbung läuft immer noch nicht auf dem Apple TV

Dabei bekommen keinesfalls alle Neukunden diese nicht ganz ehrliche Auswahl angezeigt. Zu vermuten ist, dass Netflix Dark Patterns einsetzt, Techniken zur Profilbildung, die bestimmten Nutzern bestimmte Ansichten präsentiert in der Annahme, damit bessere Verdienstmöglichkeiten zu erschließen.

Unterdessen ist der Netflix-Tarif mit Werbung nach wie vor nicht auf dem Apple TV nutzbar, zudem beinhaltet er andere Nachteile abseits der Tatsache, dass er Werbung beinhaltet: Viele vor allem zugekaufte Titel sind in diesem Tarif nicht enthalten. Downloads für eine Offlinewiedergabe sind darüber hinaus auch nicht möglich. In einer weiteren Meldung berichteten wir, dass das Teilen von Netflix-Zugängen zumindest in Großbritannien illegal sein könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!