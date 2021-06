Home Apple Nach fast anderthalb Jahren: Alle Apple Stores wieder offen

Der heutige Tag ist in einer Hinsicht etwas besonders: In den letzten 17 Monaten gab es keinen anderen Tag, an dem alle 511 Apple Stores weltweit geöffnet waren. Hauptgrund hierfür ist bekanntermaßen die Pandemie mit ihren wiederkehrenden, regionalen Ausbrüchen des Virus.

Die Geschichte beginnt tatsächlich lange bevor die Pandemie große Auswirkung auf unser Alltagsleben hatte. Denn bereits am 5. Januar 2020 musste der Apple Store in Sydney zeitweise aufgrund von Renovierungsarbeiten schließen.

Im Anschluss daran folgte aber am 28. Januar die Schließung des ersten Apple Stores in China aufgrund des dortigen Corona-Ausbruchs. Schließlich wurden bekanntermaßen ab dem 14. März schrittweise alle Apple Stores weltweit geschlossen.

Danach kam es immer wieder zu einem Wechsel zwischen Wiedereröffnungen, Schließungen sowie der Einführung neuer Dienstleistungsmöglichkeiten – beispielsweise das Einkaufen nur mit Termin zu ermöglichen.

Zwischen dem 14. März und dem 25. Oktober 2020 hatte jeder geschlossene Apple Store wenigstens einmal wieder geöffnet, doch nie waren alle Apple Stores weltweit gleichzeitig offen, wie 9to5Mac berichtet. Lediglich in den USA waren alle Apple Stores erstmalig am 1. März 2021 gleichzeitig geöffnet.

Eigentlich hieß es bereits im Vorfeld, dass alle 511 Apple Stores spätestens gestern wieder gleichzeitig Kundinnen und Kunden empfangen sollten. Doch kurzfristige Schließungen von Apple Stores in Spanien und in den USA haben den Zeitplan um einen Tag nach hinten verschoben.

Gleiches Shopping-Erlebnis wie vor der Pandemie kehrt allmählich zurück

Auch wenn alle 511 Apple Stores mittlerweile offen sind, operieren sie dennoch nicht unter den gleichen Bedingungen. Während die meisten auch zum Herumstöbern und Einkaufen im Laden einladen, muss vor allem in Europa noch immer ein Termin vereinbart werden. Manche Apple Stores bieten wiederum nur Abhol-Services an.

Dennoch gibt es Hoffnung: In den USA verzichtet man bereits auf das Konzept der Terminvereinbarung sowie dem üblichen Fiebermessen vor Betreten des Apple Stores. Darüber hinaus ist es ab heute möglich, amerikanische Apple Stores ohne Maske zu besuchen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

