Die Masken fallen: Apple lockert Corona-Regeln in amerikanischen Retail Stores

Apple hebt die Maskenpflicht in seinen amerikanischen Apple Retail Stores für Kunden auf: Besucher der Filialen müssen in Zukunft keine Masken mehr in den Geschäften tragen. Für die Mitarbeiter gilt dies noch nicht.

Apple lockert die Corona-Regeln in seinen amerikanischen Apple Stores. Die Mitarbeiter in den amerikanischen Apple Retail Stores sowie die Mitarbeiter von Partnern wurden zuletzt darüber informiert, dass Kunden in Zukunft keine Masken in den Geschäften mehr zu tragen hätten, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit der Materie vertraut sind und sich namentlich nicht zu dem Thema äußern wollten. Die Mitarbeiter seien auch nicht verpflichtet, Kunden ohne Maske nach ihrem Impfstatus zu fragen, heißt es weiter.

Die Maßnahme tritt bereits ab dem kommenden Dienstag in Kraft.

Lockerung der Corona-Regeln in vielen amerikanischen Geschäften

Weiter werden die Corona-Auflagen auch in einigen US-Standorten von Apple gelockert. Die Maskenpflicht wird hier zu einer optionalen Vorkehrung abgeändert. Auch der physische Abstand wird in diesen Standorten zurückgenommen.

In vielen Bereichen des amerikanischen öffentlichen Lebens werden Masken- und Abstandsregeln aktuell deutlich gelockert, so etwa auch in den Filialen der Ketten Starbucks, Walmart und Target. Die amerikanische Impfkampagne nahm in den letzten Monaten deutlich an Fahrt auf, sodass eine weitreichende Lockerung zuletzt geboten war.

Auch in Deutschland gab es am Wochenende erste Vorstöße in diese Richtung aus der Politik, erste konkrete Beschlüsse stehen aber noch aus.

