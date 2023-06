Home Apps Mylio macht seine Apps lokal kostenlos

Mylio macht seine Apps lokal kostenlos

Mylio hat die neue Mylio Photos App vorgestellt. Damit lassen sich laut Entwickler große Fotomediatheken einfacher handhaben. Die Anwendung ist kostenlos und für Mac, iPhone und iPad verfügbar.

Wir alle kennen das Problem: Mit der Zeit häufen sich viel zu viele Fotos an und Duplikate müllen unsere Mediathek zu. Mylio möchte hier Abhilfe schaffen und bietet seine App nun kostenlos an.

Mylio Photos: Die Highlights

Künstliche Intelligenz ist wirklich in aller Munde und auch Mylio setzt die Wunderwaffe ein. Einmal hochgeladen, kann die App eure Fotomediathek scannen und Bilder wie Videos in Sekundenschnelle ausfindig machen. So gestaltet sich die Suche nach einem speziellen Foto deutlich einfacher.

Außerdem verfügt das Programm über ein DeClutter Tool, mit dem unnötige Duplikate und schlechte Fotos verschwinden sollen. Damit werden geschlossene Augen oder unscharfe Bilder erkannt und aussortiert, sodass nur noch die besten Shots übrig bleiben. Tatsächlich doppelte Bilder werden natürlich ebenfalls erkannt und bei Bedarf entfernt.

Solltet ihr mit eurer Fotomediathek zu Mylio umziehen, synchronisiert diese auf all euren Geräten. Für iPhone und iPad lässt sich die App im offiziellen App Store herunterladen, wer Mylio Photos auf dem Mac nutzen will, muss die Anwendung über die Website herunterladen.

