Home Betriebssystem Mit iOS 18: Der Homescreen soll noch anpassbarer werden

Mit iOS 18: Der Homescreen soll noch anpassbarer werden

iOS 18 soll angeblich Neuerungen für den Homescreen mitbringen. Nutzer sollen neue Möglichkeiten bekommen, die Startseite ihres iPhones anzupassen. An der grundsätzlichen Funktionsweise soll sich aber wohl nichts ändern.

Unter iOS 18 soll der Nutzer den Homescreen anlassbarer gestalten können. Es soll dem Anwender mehr Gestaltungsfreiheit bei der Anordnung der Icons auf dem Homescreen gegeben werden, schreibt Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Den Homescreen hatte Apple letztmalig mit iOS 16 grundlegender angepasst und die Widgets gebracht.

Raster auf dem Homescreen soll aber erhalten bleiben

Allzu sehr wird der Nutzer sich aber auch ab iOS 18 nicht ausleben können, so werde das Raster, das die Anordnung der Apps in Spalten und Reihen fest vorgibt, weiterhin bleiben. Allerdings könnten Nutzer etwa mehr Platz zwischen einzelnen Icons einfügen und so auch thematische Gruppen einrichten.

Der iOS-Homescreen ist im Kern seit Einführung des iPhones unverändert geblieben, wenn auch die Widgets neue Möglichkeiten und vor allem mehr Informationen auf die Startseiten brachten. Diese wurden von den Nutzern sehr gut aufgenommen und sorgten für eine rasche Verbreitung des Updates. iOS 18 wird neben optischen Korrekturen aber wohl vor allem ein Update mit Schwerpunkt auf KI-Features. Nach wie vor ist aber nicht genau bekannt, wie viele der neuen Funktionen Apple bis Herbst wird fertigstellen können.

iOS 18 wird im Sommer im Rahmen der WWDC 2024 vorgestellt, unmittelbar darauf folgen die ersten Betas. Für alle Nutzer erscheint die kommende große Aktualisierung dann im Herbst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!