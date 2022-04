Home Smart Home Mit dem „Energy IQ“ bietet tado° einen smarte Unterstützung zum Heizen an

Der April war noch recht wechselhaft, es gab sogar noch vereinzelt hier und da Schnee. Die Heizung konnte also nicht gänzlich abgestellt werden. Heizen ist dieser Tage aufgrund der aktuellen politischen Situation ein wichtiges Thema, da es unmittelbare finanzielle Auswirkungen hat. Gut, wer da auf smarte Thermostate setzt und so das Heizen der eigenen Räume optimieren kann. tado° geht nun noch einen Schritt weiter.

Der „Energy IQ“

Das Unternehmen aus München kündigte vor wenigen Tagen eine neue Funktion an, die auf den Namen Energy IQ hört. Diese Funktion ist eine direkte Antwort darauf, dass die Gaspreise in Deutschland um durchschnittlich 69% angestiegen sind. Konkret äußert sich tado° in Person von Christian Deilmann, Mitgründer und CPO von tado°, wie folgt dazu:

„Die hohen Energiepreise bringen viele Menschen ins Schleudern – momentan ist speziell in Deutschland der Preisanstieg enorm. Gerade jetzt sind Technologien wie Smarte Thermostate eine erschwingliche und dennoch langfristige Lösung, um Energiekosten zu sparen, ohne an Komfort einzubüßen. Wer jetzt ein Smartes Thermostat kauft, wird sofort die Ersparnisse auf der nächsten Heizkostenabrechnung sehen. In weniger als einem Jahr, haben sich die Anschaffungskosten amortisiert”

Zunächst nur für Abo-Kunden verfügbar

Die Funktion wird zunächst über den „Auto-Assist“ verfügbar sein, was ein entscheidendes Detail ist. Denn der Auto-Assist steht aktuell nur den Kunden von tado° zur Verfügung, die ein Abo haben. Das Unternehmen verspricht aber, diese Funktion im Laufe der kommenden Wochen, spätestens aber zur nächsten Heizperiode, für alle Kunden freizuschalten. Übrigens, es ist kein Upgrade notwendig, sofern ihr ein aktuelles Thermostat und eine aktuelle Bridge im Einsatz habt. Wer hier ein Upgrade in Erwägung zieht, aktuell gibt es ein Starter-Kit bei Amazon reduziert:

