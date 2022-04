Home iCloud / Services „Make or Break“: Apple TV+-Doku mit offiziellem Trailer

Neben einigen Serienperlen mausert sich Apple TV* so langsam aber sicher auch zu einem Geheimtipp für spannende Dokumentationen. Wer Basketball nichts abgewinnen kann und stattdessen auf Surfsport steht, sollte sich den Freitag kommender Woche im Kalender markieren.

Make or Break – Dokumentation über den Surfsport

Am 29. April startet auf Apple TV+ die Dokumentation „Make or break“, die einige der weltweit bekanntesten Surfer auf dem Weg zum WM-Titel 2021 begleitet. Natürlich darf dabei der elffache Surf-Champion Kelly Slater keinesfalls fehlen. Außerdem werden der dreifache Weltmeister Gabriel Medina, der zweifache Weltmeister Tyler Wright sowie die siebenfache Weltmeisterin Stephanie Gilmore zu sehen sein. Um euch einen ersten Eindruck zu geben, ist nun der offizielle Trailer verfügbar:

Die Macher versprechen dabei einen authentischen Blick: Surfen kann nämlich ein sehr gefährlicher Sport sein. Hai-Angriffe und schwere Stürze auf Unterwasserfelsen sind hier durchaus an der Tagesordnung.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99e pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Übrigens, die Produzenten haben bereits einen weiteren Teil der Dokumentation angekündigt.

