macOS Ventura: Release Candidate für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch macOS Ventura als Release Candidate für die Entwickler bereitgestellt. macOS Ventura RC kann nun von allen registrierten Developern geladen und installiert werden. Die letzte Testfassung folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta.

Apple hatte die letzte Beta von macOS Ventura vor einer Woche an die Entwickler verteilt.

Neuerungen am Mac in Safari, Mail und Nachrichten

macOS Ventura übernimmt viele der Neuerungen in Safari, Mail und Nachrichten, die bereits mit dem Update auf iOS 16 eingeführt worden sind. Geteilte Tabgruppen und Fotoalben in der iCloud gehören dazu, auch wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt für alle Nutzer verfügbar sein werden.

Nachrichten können nun auch nach dem Versenden noch eingeschränkt bearbeitet oder gelöscht werden. Safari soll überdies schneller geworden sein und unterstützt nun die Anmeldung ohne Passwort auf kompatiblen Seiten.

macOS Ventura wird im Herbst für alle Nutzer erwartet, möglicherweise nach einer Keynote im Oktober, auf der neue Macs vorgestellt werden könnten.

Läuft macOS Ventura RC bei euch halbwegs gut? Teilt uns eure Erfahrungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel mit.

