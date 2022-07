Home Daybreak Apple MacBook Air im Teardown | iPhone wird zum Lebensretter? | Teilen des Netflix-Passworts kostenpflichtig? – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leser! Seit vergangenem Freitag gibt es das MacBook Air mit neuem Design zu kaufen. Nun erschien bereits der erste Teardown zu dem Gerät. Indessen bewies sich das iPhone als Lebensretter und das Teilen des Netflix-Passworts ist in ersten Ländern kostenpflichtig. Die News-Zusammenfassung für einen entspannten Tagesstart.

So sieht das Innenleben vom neuen MacBook Air aus

Nach etwas Wartezeit können erste Kunden das neue MacBook Air in den Händen halten. So auch Max Tech, welcher auf YouTube einen Einblick in das Innere des Notebooks gewährt. Dabei bestätigt sich noch einmal, was im Vorfeld bereits bekannt war: Die SSD besteht aus einem einzigen NAND-Baustein, wodurch sich leider deutlich langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ergeben. Außerdem ist ersichtlich, dass der Akku größer wurde, wobei die Laufzeit trotzdem unverändert sein soll.

iPhone rettet ukrainischem Soldaten das Leben

Nicht selten hört man, dass die Apple Watch in den verschiedensten Situationen zum Lebensretter wird. Nun ist ein iPhone, augenscheinlich ein iPhone 13 Pro, dafür verantwortlich, dass ein ukrainischer Soldat feindlichen Beschuss überlebte. In seiner Schutzweste konnte das Smartphone nämlich eine Kugel abhalten. Zwar hätte es diese allein vermutlich auch getan, doch dennoch scheint es so, als hätte die Kugel das iPhone nicht durchbohrt. Ein Beweisvideo gibt es auf Twitter und Reddit zu sehen.

Teilen des Netflix-Passwortes in einigen Ländern nun kostenpflichtig

Netflix macht die Möglichkeit des Teilens eines Accounts dafür verantwortlich, dass der Dienst im letzten Quartal 200.000 Abos verlor. Gegen das will man nun vorgehen, und zwar mithilfe von zusätzlichen Kosten bei Weitergabe des Passwortes. In einigen lateinamerikanischen Ländern, wie zum Beispiel Argentinien, wird das nun getestet. Die Weitergabe kostet dann bis zu drei Dollar monatlich.

Kurz notiert

iPhone im Meer mit „Wo ist?“ wiedergefunden

iPhones sind anscheinend doch wasserdicht, zumindest in diesem konkreten Fall. Hierbei konnte ein Nutzer sein Gerät mit „Wo ist?“ wiederfinden, nachdem er es für sieben Stunden im Meer verloren hatte.

WhatsApp-Sprachnachrichten bald auch im Status

Mit dem Status hat man auch in WhatsApp die Möglichkeit, Instagram-ähnliche Stories zu posten. Das Feature soll bald auch Sprachnachrichten unterstützen.

Apple bietet 50 Millionen Dollar für defekte Butterfly-Tastaturen

Die Butterfly-Tastatur, welche mit dem 12-Zoll-MacBook eingeführt wurde, sorgte für viele Probleme. Nun bietet Apple 50 Millionen Dollar für kaputte Keyboards dieser Art an.

Nun sind wir auch schon wieder am Ende unserer täglichen Zusammenfassung. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch!

