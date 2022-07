Home Apps Sprachnachrichten für den Status, was haltet ihr von diesem Beta-WhatsApp-Feature?

Sprachnachrichten für den Status, was haltet ihr von diesem Beta-WhatsApp-Feature?

WhatsApp bringt eine neue Funktion für den Status: In Zukunft könnt ihr auch Sprachnotizen im Status posten, was manchmal eine ganz praktische Sache sein kann. Derzeit steckt die Funktion noch im Beta-Test. Wie findet ihr die Idee?

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für seinen Status-Tab, hier können Nutzer Stories teilen, die für andere Kontakte 24 Stunden sichtbar sind. Diese Stories können bislang aus Fotos und Videos sowie Text bestehen, in Zukunft kommt aber vielleicht noch eine weitere Medienform dazu.

WhatsApp bringt bald den Voice-Status

Nutzer sollen in Zukunft auch Sprachnachrichten in ihrem Status posten können, das geht aus einer kürzlich für die Tester vorgelegten Beta hervor. Die neue Funktion könnte unter dem Namen Voice Status an den Start gehen und ein Voice Status könnte über das Mikrofon-Symbol im Status-Tab aufgenommen werden.

Wie bei anderen Status-Posts auch, wäre dieser Sprachstatus nur für die Kontakte zu hören, die die eigenen Status-Posts den eigenen Einstellungen nach angezeigt bekommen, Ende-zu-Ende-verschlüsselt wird er auch sein. Die neue Funktion dürfte auch für den Desktop und die WhatsApp Web-Version erscheinen. Wann die neue Funktion allerdings für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht klar.

In einer weiteren Meldung haben wir über die neue WhatsApp-App für den Mac berichtet, die auf Basis von Catalyst gestaltet wurde. Sie soll deutlich schneller als WhatsApp Web am Mac sein.

Wie findet ihr die Idee von Sprachnachrichten im WhatsApp-Status?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!