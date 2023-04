Home Daybreak Apple Mac-Absatz bricht ein | Apple Stores in Indien | 15-Zoll MacBook Air im Mai – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über die Einbrüche der Mac-Verkäufe, die ersten Apple Stores in Indien eröffnen endlich und das 15-Zoll MacBook Air soll bald an den Start gehen. Das und mehr gleich hier!

Mac-Verkäufe gehen zurück

Seit dem aufkommen des Smartphones und der Tablets, gehen PC Verkäufe Jahr für Jahr zurück. Der Mac konnte diesem Trend jedoch trotzen und hat regelmäßig neue Verkaufsrekorde gebrochen. Für das erste Quartal 2023 jedoch trifft dies nicht zu. Konnten im Vorjahreszeitraum noch 6,9 Millionen Macs verkauft werden, so waren es im letzten Quartal gerade mal 4,1 Millionen. Apple hat damit einen größeren Rückgang als Lenovo, Dell und HP einstecken müssen.

Apple Stores in Indien

Besser spät als nie. Nun ist schon seit einigen Jahren die Eröffnung eines ersten Apple Stores in Indien geplant. Nun ist es am 18. April soweit und der erste Store in Indien eröffnet in Mumbai seine Tore. Aber nicht nur das, ebenfalls wurde direkt die Eröffnung des 2. Stores in Neu-Delhi für den 20. April bekannt gegeben. Es wird vermutet, das sowohl Tim Cook wie auch weitere Funktionäre anwesend sein werden.

15-Zoll Macbook Air im Mai

Schon lange gibt es Gerüchte zu einem neuen MacBook Air, das einen 15-Zoll-Bildschirm erhalten soll. Da dieses Jahr kein Frühlings-Event seitens Apple stattfand, bleibt weiter zu spekulieren, wann das neue Gerät erscheinen wird. Es wird nun damit gerechnet, dass das Gerät im Rahmen einer Pressemitteilung im laufe des Mai veröffentlich werden wird. Die Produktion der Panels begann bereits im Februar und wurde im März weiter hochgefahren.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

