Apple TV+ bekommt Ende Juni eine weitere Staffel von „Carpool Karaoke“

Eine der beliebtesten Shows in den USA in den vergangenen Jahren war die Sendung „Carpool Karaoke“, die seit geraumer Zeit auf Apple TV+ ausgestrahlt wird. Nun wurde bekannt, dass es im Juni eine neue Staffel geben wird

Sechste Staffel von „Carpool: Karoke“ angekündigt

Die Sendung wurde vor allem durch ihren ehemaligen Moderator James Corden berühmt und lief zudem auf Apple Music. Erst 2021 wurde die Serie auf Apple TV+ verlegt und setzt seitdem ein aktives Abonnement auf dem Streamingdienst voraus. Nun wurde die sechste Staffel angekündigt. Auch in dieser Staffel teilen sich wieder verschiedene Stars ein Auto, sie singen ihre persönlichen Playlists und brechen zu neuen Abenteuern auf. Ihr dürft euch auf diese Künstler freuen:

Alanis Morissette und Cara Delevingne

Cedric der Entertainer und Sheryl Lee Ralph

Lea Michele und Darren Criss

Alison Brie und Danny Pudi

Yungblud und Avril Lavigne

„Die Afterparty“-Besetzung

„Girls5eva“-Besetzung

„Geister“ besetzt

https://www.youtube.com/watch?v=B7EQgJ-EHw8

Die Moderation wird nun gewechselt, da James Cordon bereits seit geraumer Zeit nicht mehr dabei ist.

Premiere erfolgt gegen Ende Juni

Die mittlerweile sechste Staffel wird gegen Ende Juni auf Apple TV+ debütieren. Genauer gesagt, läuft die neue Staffel am 23. Juni diesen Jahres an.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

