Schon kommende Woche: Apple eröffnet ersten beiden Stores in Indien

Bereits vor kurzem hat Apple angekündigt, seinen ersten Apple Store in Indien eröffnen zu wollen. Nun wurde nicht nur das genaue Datum bekannt, an dem dieser seine Tore öffnen wird, sondern auch, dass zwei Tage später ein weiterer Store in dem Land seine Eröffnung feiern wird.

Kommende Woche wird in Mumbai der erste Apple Store Indiens eröffnet. Dieser trägt den Namen „Apple BKC“, da er sich in dem Geschäfts- und Wohnviertel Bandra-Kurla Complex befindet und bietet eine Verkaufsfläche von ca. 2.000 Quadratmetern. Während seine Architektur derer eines üblichen Flaggschiff-Stores ähnelt, wurde das Design der Fassade inspiriert durch die Kaali-Peeli-Taxis.

Die Eröffnung des neuen Apple Stores in Mumbai ist für den 18. April geplant. Doch schon zwei Tage später, am 20. April, soll in Neu-Delhi ein weiterer Store namens „Apple Saket“ öffnen. Laut Apple stelle dies eine „bedeutende Expansion in Indien“ dar.

Neue Hintergründe und Playlists

Passend zu diesem Anlass hat Apple spezielle Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac angefertigt, die das Design des Apple Stores in Mumbai reflektieren und von allen Nutzerinnen und Nutzern über diesen Link kostenlos gedownloadet werden können. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch eine Playlist zum Thema „Sounds of Mumbai“ erstellt. Ebenfalls hat Apple eine Playlist sowie passende Hintergrundbilder veröffentlicht, um für den Apple Store in Neu-Delhi zu werben.

Da es sich um die ersten beiden Apple Stores in dem asiatischen Land handelt, ist es laut der Economic Times wahrscheinlich, dass Apple-CEO Tim Cook sowie weitere Funktionäre bei deren Eröffnung anwesend sein werden.

