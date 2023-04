Home Mobilfunk Teurer: Telekom erhöht die Preise für MagentaZuhause

Seit nunmehr über einem Jahr haben wir in Deutschland eine Inflation, die sich quer durch alle Bereiche zieht. Neben Lebensmittel sind auch Streamingdienste und Dienstleistungen im Kommunikationssektor teurer geworden. In diese Liste reiht sich nun auch die Telekom mit ihrer Festnetz-Sparte ein.

MagentaZuhause wird teurer

Die Preiserhöhung betrifft alle MagentaZuhause-Anschlüsse unterhalb der XL-Variante. Konkret sind also die Pakete S, M und L betroffen, die sich lediglich in der verfügbaren Download- und Uploadgeschwindigkeit unterscheiden. In allen drei Tarifen müssen nun 3,00 Euro pro Monat mehr gezahlt werden. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Preise:

MagentaZuhause S 37,95€ statt 34,95€ (16 Mbit/s)

MagentaZuhause M 42,95€ statt 39,95€ (50 Mbit/s)

MagentaZuhause L 47,95€ statt 44,95€ (100 Mbit/s)

Soweit wir das überblicken konnten, scheint sich bei den Zubuchpaketen derzeit nichts geändert zu haben. Die Routergutschrift wurde jedoch von 100 Euro auf 70 Euro reduziert.

Vorerst nur für Neukunden

Die Preiserhöhung betrifft vorerst nur Neukunden. Wer derzeit Bestandskunde ist, verbleibt bei den alten Preisen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Telekom hier über den Sommer eine entsprechende Anpassung vornehmen wird. Fairerweise muss man an der Stelle noch vermerken, dass der Neukundenbonus nun sechs statt bisher drei Monate läuft. Hier zahlen Kunden einen festen Preis von 19,95€, egal, welcher Tarif gebucht wurde. Damit wird die Preiserhöhung zumindest etwas abgefedert.

Neuer Treuebonus

An der Stelle sei jedoch noch auf das neue Treuesystem der Telekom verwiesen. Dieses soll Kunden belohnen, die ergänzend zum Festnetzanschluss auch ihren Mobilfunktarif beim Bonner Konzern haben. Der Treuebonus beträgt mindestens 100 Euro und wird pro Vertragsjahr (ab dem zweiten Vertragsjahr) sukzessive um 25 Euro bis zum Maximalbetrag von 500 Euro erhöht. Um den Maximalbetrag von 500 Euro zu erreichen, muss man 16 Jahre Kunde sein. Die Telekom berücksichtigt hierbei allerdings immer die bisherige Vertragslaufzeit. Ist man im Festnetz bereits seit drei Jahren Kunde und bucht dann einen Mobilfunkanschluss, beträgt der Treuebonus 150 Euro.

