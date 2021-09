Home Apfelplausch Last-Minute-Gerüchte zu iPhone 13, Apple Watch S7, AirPods 3 | Chaos beim Apple Car – APFELPLAUSCH!

Apple stellt am Dienstag sein neues iPhone 13 vor und vielleicht auch eine neue Apple Watch. Es versteht sich, dass wir die letzten Gerüchte rund um die Keynote natürlich in aller Ausführlichkeit aufgreifen müssen. Dennoch, ein bisschen Nicht-Keynote-Themen haben wir auch in der heutigen Sendung. Damit willkommen zum Apfelplausch 205.

Natürlich gehen wir zunächst aber wie immer auf eure Zuschriften ein, die wieder einmal ganz interessante Themen aufwerfen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro

Intro 00:02:00: Hörerpost: AirPods Verbindungsfehler | Apples neue App-Store-Richtlinie auch Nachteile für Nutzer? | Große Apple Watch noch zu klein

Hörerpost: AirPods Verbindungsfehler | Apples neue App-Store-Richtlinie auch Nachteile für Nutzer? | Große Apple Watch noch zu klein 00:14:30: Apple lädt zum Event: alle Informationen zum Dienstag

Apple lädt zum Event: alle Informationen zum Dienstag 00:25:30: Kinderschutz-Monitor: Apple verschiebt iCloud-Scanner

Kinderschutz-Monitor: Apple verschiebt iCloud-Scanner 00:29:00: Sponsor happybrush – 10% sparen mit „spare10apfel“

00:33:00: iPhone 13: Alle letzten Gerüchte der Woche

iPhone 13: Alle letzten Gerüchte der Woche 01:05:30: Apple Watch S7 und AirPods 3: Alle letzten Gerüchte der Woche

Apple Watch S7 und AirPods 3: Alle letzten Gerüchte der Woche 01:14:45: iPhone-14-Leak: Sehen wir das Design des iPhone 4 nächstes Jahr?

iPhone-14-Leak: Sehen wir das Design des iPhone 4 nächstes Jahr? 01:21:15: Apple Car mit Promi-Abgang: Wie viel Chaos herrscht bei Project Titan?

Unser Sponsor: happybrush

Eine Zahnbürste als Apfelplausch-Sponsor? Ja, richtig gehört! Das hat auch seine Gründe. Denn die happybrush Eco VIBE 3 ist gepackt mit Technik wie ein Gadget. Zum Beispiel:

Power-Akku hält 6 Wochen lang

hält 6 Wochen lang Neue Schall-Technologie und 2 Min. Timer für gleichmäßiges Putzen

und 2 Min. Timer für gleichmäßiges Putzen 40.000 Schwingungen statt 300 Schwingungen bei normaler Zahnbürste

Travel-Features : USB-Ladekabel und Travel-Lock, damit Zahnbürste im Koffer nicht angeht

: USB-Ladekabel und Travel-Lock, damit Zahnbürste im Koffer nicht angeht Nachhaltig: Griff aus 100 % recyceltem Material & Aufsteckbürsten aus fast 100 % nachwachsenden Rohstoffen

Apfelplausch-Hörer sparen mit dem Code „spare10apfel“ 10% beim Check-out auf die neue Eco VIBE 3 sowie andere happybrush-Produkte:

-> Zu happybrush

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span></span>

Apple hat eingeladen – online

Die Keynote ist angekündigt, wieder ein reines Online-Event, wir sprechen über die Gerüchte zur kommenden Veranstaltung.

Das iPhone 13 hält uns in Atem

Wenige Tage vor dem Start des iPhone 13 gibt es in den täglichen Apple-bezogenen Schlagzeilen kaum noch ein anderes Thema: Wir sprechen über die jüngsten Gerüchte zum iPhone 13 wie etwa diesen großen Leak von gestern oder die letzten Spekulationen zu möglichen Farben oder der Namensgebung.

Die Apple Watch S7 soll länger durchhalten

Das wäre für alle Nutzer von Vorteil, wobei sich hier die Geister doch ein bisschen scheiden. Wir sprechen über die letzten Gerüchte zur Apple Watch S7. und noch ein paar Spekulationen zu den AirPods 3.

Wie sieht das iPhone 14 aus?

Jon Prosser sagt, er wisse es schon. Wir haben zwar unsere begründeten Zweifel, wollen euch aber dennoch auch diesen Ausblick nicht vorenthalten.

Und wann rollt das Apple Car?

Das kann noch dauern, zumindest mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Aber: Apple will es offenbar doch immer noch so richtig wissen.

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Damit darf ich euch viel Vergnügen beim Hören wünschen!

