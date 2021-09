Home Apple BREAKING: Apple lädt zum Event am 14. September

BREAKING: Apple lädt zum Event am 14. September

Apple lädt Medien und Kunden zum ersten Event im Herbst dieses Jahres ein. Das teilte der Konzern soeben per Pressemitteilung mit. Das Motto: „California Streaming“, das nicht allzu viel verrät. Erwartet werden natürlich die Enthüllung der neuen Smartphones und Smartwatches. Worauf freut ihr euch am meisten?

Am 14. September um 19 Uhr ist es also so weit. Wir dürften dann endlich erfahren, wie das iPhone 13 und die neue Apple Watch aussehen. Das kommende Apple Event findet analog zu sämtlichen Keynotes in letzter Zeit im Hauptquartier, dem Apple Park statt. Pünktlich wie immer um „10 a.m.“, was bei uns aktuell 19 Uhr ist.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Ob das Event ausschließlich online stattfinden oder auch wieder erste Gäste vor Ort empfangen werden, war bislang unklar. Die Einladungen aktuell bestätigen wohl ein Event, das nur gestreamt wird.

Was kommt?

Gemeint sind in der Einleitung die vier Versionen des iPhone 13 und die zwei Versionen der Apple Watch Series 7. Der neuen Generation der mitunter beliebtesten Produktkategorien von Apple sind so gut wie gesetzt, wenngleich wie immer von Apple nicht direkt bestätigt.

Auf der Speisekarte werden die AirPods 3 sowie neue iPads ebenso mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufgeführt. Neue Macs erwarten Beobachter tendenziell eher im Oktober oder November.

Wie immer werden wir ganz schlau erst am Tag selber sein. Und der steht nun fest: Am Abend des 14. September geht es los. Apfelpage.de wird wie immer den ganzen Abend berichten sowie erste Neuvorstellungen einordnen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!