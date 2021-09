Home Gerüchte Bronze statt Pazifikblau? iPhone 13-Farben sollen sich ändern

Bronze statt Pazifikblau? iPhone 13-Farben sollen sich ändern

Apples iPhone 13 erscheint womöglich in neuen Farbvarianten. Auch könnten sich die verfügbaren Speicherausstattungen ändern, zeigen Leaks in letzter Minute aus allerdings eher unklaren Quellen.

Apples iPhone 13 wird womöglich in einigen neuen Farbvarianten vorgestellt werden. Aus einer ukrainischen Quelle wurden zuletzt neue Details zum neuen iPhone geleakt, das am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden dürfte.

Danach wird der Kunde das iPhone 13 Pro in den neuen Farben Bronze und Pink erstehen können. Letztere Variante würde allerdings Pacific Blue ersetzen, das unter den Kunden eine gewisse Beliebtheit erlangt hatte.

Das iPhone 13 würde statt in Grün in einer neuen pinken Version erscheinen, das deutet der Leak an. Die übrigen Optionen blieben unverändert. Diese Änderungen bei den verfügbaren Farben erscheinen durchaus plausibel, immer wieder ändert Apple hier und da etwas an den Farben und ist hier in den letzten Jahren auch deutlich experimentierfreudiger worden – mal zur Begeisterung und manchmal zum Verdruss der Kunden.

Neue Speicheroptionen für das iPhone 13

Weiterhin geht die Quelle auch davon aus, dass beim iPhone 13 Mini und dem iPhone 13 die Speicheroptionen ausgedünnt werden. Die größte Konfiguration mit 256 GB Speicher soll schlicht gestrichen werden.

Diese Behauptung wirkt ein wenig unwahrscheinlich. In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass die Quelle in der Vergangenheit auch schon fehlerhafte Behauptungen verbreitet hatte. Andere Beobachter hatten in den letzten Wochen immer wieder angenommen, Apple werde das iPhone 13 Pro erstmals mit bis zu einem TB Speicher anbieten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

So oder so, am Dienstag werden alle Unklarheiten beseitigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!