Kurz notiert: HomeKit-fähiger Luftreiniger von VOCOlinc endlich bestellbar

2020 wird das HomeKit-Jahr! Nun gibt es seit vergangenem Freitag einen weiteren Neuzugang zu vermelden: Der lang angekündigte VAP1, ein HomeKit-fähiger Luftreiniger von VOCOlinc, lässt sich endlich bestellen.

Das Gerät des Herstellers, welcher bei uns vorrangig durch seine günstigen Steckdosen und Leuchtmittel entsprechende Beachtung fand, wurde bereits im Frühjahr 2020 angekündigt und machte einen interessanten Eindruck auf uns.

Der VAP 1 von VOCOlinc

Mit einer kompakten Größe von 29 x 29 x 56 Zentimetern ist der VAP1 vorrangig für die Aufstellung auf dem Boden vorgesehen und bietet ein kombiniertes Hochleistungs-Filtersystem an. Mit dessen Hilfe sollen sich bis zu 99,5% aller Partikel aus der Luft, darunter auch Pollen, in einer Raumgröße von bis zu 100 Quadratmeter herausfiltern lassen.

Dank der HomeKit-Anbindung kann sich das Gerät auch via Siri steuern lassen und zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit verschiedenen Sensoren bieten. Über den Status des Gerätes informiert ein 5 Zoll großes Display auf der Vorderseite des VAP1. Darüber lassen sich in Echtzeit Daten zur Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Kindersicherung, Timer, WLAN, Filterdauer & Lüftern ablesen.

Wer mag, kann das Gerät dank berührungsempfindlicher Soft-Touch-Buttons auf der Oberfläche auch manuell steuern.

Noch ein Wort zu den wichtigsten Betriebsparametern des VAP1: Dem Hersteller zufolge liegt die Geräuschbelästigung bei 63 dB im Betrieb und lediglich 27 dB im Ruhezustand. Die Leistungsaufnahme wird mit 42 Watt angegeben.

Preise und Verfügbarkeit

Bekanntlich muss man für die Integration in HomeKit aber etwas mehr ausgeben und somit der liegt der Verkaufspreis des VAP 1 bei stolzen 399,00€. Verfügbar ist der Luftreiniger derzeit ausschließlich via Amazon, der Händler gibt zurzeit den Zeitraum zwischen 31. August und 02. Oktober 2020 als Lieferdatum an.

Als Alternative wollen wir euch indessen noch den Air Purifier 3H von Xiaomi ans Herz legen. Dieser bietet bis auf die Raumgröße (max 45 Quadratmeter) Leistungsdaten an und liegt im Straßenpreis bei um die 140,00€ – lediglich die native HomeKit-Integration fehlt hier und die zu reinigende Raumgröße liegt mit 45 Quadratmeter deutlich darunter.

