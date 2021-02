Home Apple Kostenpflichtiges Feature: Twitter kündigt „Super Follows“ mit Premium-Content an

Wir alle kennen Patreon, eine Plattform, auf der man YouTuber, Blogger, App-Entwickler und andere Kreative mit Geld unterstützen kann und als Gegenleistung zusätzlichen Content bekommt. So etwas ähnliches will Twitter auch einführen: Mit „Super Follows“ kündigte Twitter nun eine neue, kostenpflichtige Funktion an.

Mit „Super Follows“ können Nutzer von ihren Followern mit Geld unterstützt werden. Dafür muss der Nutzer diesen Abonnenten Goodies anbieten. Diese können ein spezieller Badge, eigene Newsletters, exklusive Inhalte, Deals und Ermäßigungen oder der Zugang zu einer exklusiven Community mit anderen „Super Followern“ sein. Diese Abonnements werden den Nutzer 4,99 Dollar im Monat kosten und können jederzeit gekündigt werden.

Wenn ein User entsprechende Vorteile für Follower anbietet, kann er bei jedem Tweet einstellen, wer diesen sehen soll. Wenn „Super Followers“ aktiviert wird, bekommt man noch einmal den Hinweis, dass den Tweet nur eine eingeschränkte Gruppe zu sehen bekommt.

Es wird auch vermutet, dass von den Zahlungen ein kleiner Betrag abgezweigt wird. Es gab nämlich bereits Gerüchte, dass Twitter mit Abonnements Geld verdienen möchte.

Auch vorgestellt: Communities

Twitter enthüllte auch Communities. Wie man schon vermuten kann, handelt es sich hierbei um Gruppen, in denen spezielle Themen diskutiert werden können. Die Social-Media-Plattform zeigt dabei als Beispiel eine Gruppe für Tweets rund um Pflanzen. Man will damit höchstwahrscheinlich das Gruppen-Feature von Facebook angreifen.

Wann kommen die neuen Features?

Wir wissen nur noch nicht, wann beide Features flächendeckend freigeschaltet werden. Twitter führt die beiden Funktionen nur als „What‘s next“ an, einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Gut möglich ist, dass sie zunächst nur für Nutzer in den USA freigeschaltet werden.

