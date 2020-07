Konkurrent für Foxconn: Weiterer Fertiger nimmt iPhone-Produktion auf

Die Lieferkette wird breiter: In Zukunft baut wohl noch ein weiterer Fertiger das iPhone. Luxshare hat bis jetzt vor allem die AirPods gefertigt. Apple hatte das Unternehmen vor geraumer Zeit ermutigt, sich auch in der Produktion weiterer Produkte zu engagieren, diese Aufforderung trägt nun offenbar Früchte. Das Unternehmen hat eine Fabrikationsstätte erworben, die für die Fertigung von iPhones ausgelegt ist.

Das iPhone wird in Zukunft wohl von noch einem weiteren Fertiger gebaut. Luxshare ist bis jetzt vor allem für die Fertigung der AirPods bekannt. Das Unternehmen aus dem chinesischen Shenzhen war allerdings schon vor einiger Zeit von Apple ermutigt worden, sein Portfolio auszuweiten. Das ist nun offenbar auch geschehen. Nach Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hat sich Luxshare eine Fabrikationsstätte gekauft, die im Osten Chinas liegt. Der Standort wurde zuvor von Wistron für die Fertigung von iPhones genutzt.

Wistron baut etwa auch in Indien iPhones für Apple, vorwiegend die günstigeren Modelle. Das Investment, das Luxshare nun getätigt hat, weist ein Volumen von gut 470 Millionen Dollar auf. Wistron wird von nun an seine Ressourcen zur Fabrikation von iPhones mit Luxshare teilen, das seit 2013 zur Lieferkette von Apple gehört.

Apple möchte Produktion breiter aufstellen

Luxshare hatte zuvor den Plan gefasst, andere Zulieferer aus Apples Lieferkette zu übernehmen, um etwa auch Metallgehäuse für MacBooks anbieten zu können, dieses Vorhaben hat sich zwischenzeitlich allerdings zerschlagen. Apple dürfte aber auch in Zukunft Entwicklungen fördern, die im Kern für mehr Zulieferer von iPhone und Co. sorgen, vor allem aber auch die überragende Bedeutung von Foxconn reduzieren helfen. Der taiwanische Auftragsfertiger produziert immer noch den Großteil aller iPhones und Apple ist bekanntlich bestrebt, Abhängigkeiten von einzelnen Standorten oder Firmen so gering wie möglich zu halten. In diese Entwicklung passt, dass das iPhone jetzt auch in Indien von Pegatron gefertigt wird, Apfelpage.de berichtete. Mit der geografischen Diversifizierung der Lieferkette verringert Apple die Abhängigkeit von China.

