Kommt die Plastik-Watch? | iOS 18 mit neuer Beifahrer-Funktion | Q3-Quartalszahlen voraus – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple wird doch nicht ernsthaft eine Smartwatch aus Plastik bringen? Genau das ist aber angeblich geplant. Damit könnte die Plastik-Watch das Erbe eines wenig populären iPhones antreten, an das sich heute wohl nicht mehr viele erinnern werden.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Erinnert sich noch jemand an das iPhone 5C? Das war das erste – und auch einzige – iPhone aus Plastik. Nun ja, Apple hatte damals schon alles dafür getan, das Kunststoffgehäuse nicht in einem zu schlechten Licht dastehen zu lassen, wenig erfolgreich. Dieses Experiment hat Apple nicht wiederholt, doch mit der Apple Watch könnte es bald eine Neuauflage geben, hier dazu mehr.

Apple legt bald neue Quartalszahlen vor

Bald legt Apple seine Zahlen für das Q3-Quartal vor, das dritte Quartal im Fiskaljahr 2024. Dieser Zeitraum hat einige neue Apple-Produkte gesehen, wie die vom Kunden angenommen werden, darüber gibt die Quartalsbilanz zumindest eine erste Einordnung, hier mehr dazu.

iOS 18 will die Beifahrer glücklich machen

Einige haben das bekannte Problem, dass ihnen unwohl wird, wenn sie in fahrenden Autos oder anderen Verkehrsmitteln auf ein Display schauen. Apple will nun einen Weg gefunden haben, das zu verhindern, mit Punkten, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das ist ein großer Deal: Paramount hat einen neuen Eigentümer. Das Filmstudio wurde für einen Gewalten Haufen Geld verkauft, was das für Kunden bedeutet, dazu hier mehr.

WhatsApp bringt KI-Bildbearbeitung

WhatsApp wird bald auch erste KI-Features einführen, die könnten unter anderem dabei helfen, Bilder zu bearbeiten oder Details darin zu recherchieren, hier dazu mehr.

Apple lässt den Epic Games Store zu.

Und eine endlose Geschichte geht in die nächste Runde: Epic Games will seine Plattformer auf das iPhone zurückbringen und dafür geht man nun einen neuen Weg: Ein eigener App Store soll her, hier die Infos.

Ob das zur Abwechslung mal ohne größeres Theater abgeht… man darf gespannt sein.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

