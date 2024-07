Home Apple Watch Plastik-Uhr: Kommt die Apple Watch SE in Kunststoff?

Kommt die Billig-Uhr in Plastik? Apple soll an einer neuen Apple Watch SE arbeiten. Diese soll nicht länger mit Aluminiumgehäuse daher kommen. Stattdessen soll Apple auf Plastik setzen. Das erinnert an frühere Experimente, die nicht ganz so erfolgreich waren.

Apple hat schon länger keine aktualisierte Apple Watch SE mehr gebracht. Diese Uhr ist das Einsteigermodell und solll Kunden an das Produkt Apple Watch heranführen. Sie ist recht günstig, bietet dafür zwar bestimmte Health-Features nicht, hat aber laut Apples Tim Cook und seinen Vorstandskollegen über die Jahre viele Neukunden generiert, die später zu teureren Modellen greifen dürften.

Die Apple Watch SE soll günstiger werden

Apple plant offenbar eine neue Version der Apple Watch SE, die nicht mehr in eloxiertem Aluminium kommt. Stattdessen soll sie ein Gehäuse aus Kunststoff besitzen, schreibt der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Damit könnte Apple die Herstellungskosten senken, die Apple Watch SE ist auch für Endkunden bereits recht günstig, die Marge wird wohl für as Unternehmen nicht überwältigend sein.

Dies erinnert an ein anderes Produkt, bei dem Apple auf Plastik setzte und zugleich versuchte zu erklären, dass es keineswegs von minderer Qualität ist. Die Rede ist vom iPhone 5C. Es blieb Apples einziges iPhone mit Kunststoffgehäuse, zudem hatte es auch Plastik-MacBooks gegeben, diese hielten sich etwas länger im Lineup und mit ihnen hatte Apple auch kein solches Image-Problem, allerdings war Plastik im Notebook-Bau auch stets eher akzeptiert.

