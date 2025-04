Home Apps Kurz notiert: tedee bietet Türsensor für seine Smart Locks ab

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. April 2025 um 18:12 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Die Auswahl an Smart Locks ist mittlerweile recht groß und man muss nicht mehr zu Nuki oder Danalock greifen. Mit Tedee mischt ein weiterer europäischer Hersteller mit, der ab sofort ein neues Zubehör für seine Smart Locks anbietet.

Tedee Türsensor

Es handelt sich dabei um einen schlichten Türsensor, der laut Angaben des Herstellers speziell tedee PRO, GO und GO 2 entwickelt wurde. In klassischer Bauweise gehalten, besteht der Türsensor aus zwei Bauteilen: einem Sensor und einem Magnet, die im minimalistischen Design an Türblatt und Türrahmen mit Klepepads befestigt werden. Anbei einmal das Datenblatt:

besteht aus Sensor- und Magnetteil und wird auf Türblatt und Türrahmen im Innenbereich montiert

Türstatus wird in der tedee App angezeigt

Optimierte Autolock-Funktion: Verriegelung erst bei geschlossener Tür

Alle Öffnungs- und Schließereignisse im Aktivitätsprotokoll einsehbar

Zusätzliche Verbindung mit dem Smartphone zur Überprüfung des Batteriestands und für Firmware-Updates

Kompatibel ausschließlich mit tedee PRO, tedee GO und tedee GO2

Kompatibel mit der tedee Bridge, ermöglicht Fernzugriff und Benachrichtigungen

Erhöhte Sicherheit durch aktivierte Push-Benachrichtigungen bei längerer geöffneter Tür (in Verbindung mit der tedee Bridge)

Kommunikation über Bluetooth (BLE)

Stromversorgung: 1x 3-Volt-CR2032-Knopfzelle

Batterielaufzeit: zwei Jahre

Maße Sensor: 30 x 64 x 14 Millimeter

Maße Magnet: 17 x 64 x 7 Millimeter

Gewicht: 89 Gramm

Ab sofort verfügbar

Der neue Türsensor ist ab sofort verfügbar und wird zu einer UVP von 55,00 Euro angeboten. Der Vertrieb erfolgt hierzulande via Amazon und sollte demnächst eingelistet sein

