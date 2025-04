Home Sonstiges Das seht ihr bei Disney+ im Mai 2025

Das seht ihr bei Disney+ im Mai 2025

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. April 2025 um 10:42 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Die Nerds unter unseren Lesern wissen es natürlich und fiebern dem Datum entgegen, die Rede ist vom vierten Mai – dem internationalen Star-Wars-Day. Damit kommen wir zu Disney+, die Rechte an dem Franchise liegen bekanntlich dort, und den Neuzugängen im Wonnemonat Mai.

Das sind die Neuheiten

Wir reden natürlich vom 04. Mai, an dem Tag wird es auch eine neue animierte Star-Wars-Serie geben. Zudem werden bereits bekannte Inhalte noch einmal gesondert in den Fokus gestellt. Werfen wir also einen Blick auf alle Neuzugänge, die quantitativ doch eher übersichtlich sind:

Ab dem 04. Mai

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

Ab dem 7. Mai

SuperKitties – Staffel 2

Ab dem 09. Mai

Niue – Hoffnung für ein Paradies

Ab dem 14. Mai

Doctor Odyssey – Staffel 1

– Staffel 1 Abbott Elementary – Staffel 4

– Staffel 4 Moon Girls Labor – Staffel 1

Ab dem 15. Mai

The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 2

Ab dem 16. Mai

Flintoff

Matteo Lane: The Al Dente Special

Ab dem 19. Mai

Stanley Tucci in Italien

Ab dem 21. Mai

Disney Junior Arielle – Staffel 1

Ab dem 28. Mai

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 8

– Staffel 8 Little Fires Everywhere

Trafficked: Schwarzmärkte mit Mariana van Zeller – Staffel 1

– Staffel 1 Firebuds – Staffel 2

Ab dem 29. Mai

FXs Welcome to Wrexham – Staffel 4

Preisschraube ordentlich angezogen

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – damit hat sich der Preis eigentlich verdoppelt. Mit nun 16 neuen Inhalten ist das Gebotene eher mau und die Kritik dürfte nicht leiser werden

