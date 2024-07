Home Betriebssystem iOS 18: Neue Fahrzeugbewegungshinweise soll Unwohlsein bei Beifahrern reduzieren

iOS 18: Neue Fahrzeugbewegungshinweise soll Unwohlsein bei Beifahrern reduzieren

In iOS 18 hat Apple mehrere neue Barrierefreiheitsfunktionen hinzugefügt, eine davon, die besonders bei Mitfahrern in Autos auf große Resonanz stoßen dürfte, sind die Fahrzeugbewegungshinweise (Vehicle Motion Cues). Diese Funktion zielt darauf ab, Reisekrankheit zu verhindern, wenn man auf ein iPhone oder iPad schaut.

Laut Apple wird Reisekrankheit häufig durch einen sensorischen Konflikt zwischen dem, was eine Person sieht, und dem, was sie fühlt, verursacht, was einige Nutzer daran hindern kann, das iPhone oder iPad während der Fahrt in einem Fahrzeug komfortabel zu nutzen.

Fahrzeugbewegungshinweise sollen diesen sensorischen Konflikt vermeiden, indem visuelle Elemente auf dem Display verwendet werden, die Echtzeit-Änderungen in der Bewegung anzeigen. Apple erklärt:

Mit den Fahrzeugbewegungshinweisen repräsentieren animierte Punkte an den Bildschirmrändern Änderungen in der Fahrzeugbewegung, um sensorische Konflikte zu reduzieren, ohne den Hauptinhalt zu stören. Mithilfe von in das iPhone und iPad eingebauten Sensoren erkennt Vehicle Motion Cues, wenn sich ein Benutzer in einem fahrenden Fahrzeug befindet, und reagiert entsprechend. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie automatisch auf dem iPhone angezeigt wird, oder sie kann im Kontrollzentrum ein- und ausgeschaltet werden.

Neues Feature bislang noch nicht ganz fertig

In der neuesten iOS 18 Beta funktioniert der Schalter für die Fahrzeugbewegungshinweise in den Einstellungen ➝ Bedienungshilfen ➝ Bewegung noch nicht, doch nutzen lässt sich das Feature bereits. Die Aktivierung ist über das Kontrollzentrum möglich. So lässt sie sich einschalten:

Hierzu muss das Kontrollzentrum geöffnet werden, dort müssen die neuen Optionen zur Personalisierung aufgerufen werden. Hier muss eine neue Steuerung hinzugefügt werden, die Fahrzeugbewegungshinweise können aus den Eingabehilfen ausgewählt werden.

Das Feature kann automatisch oder nur in einem Fahrzeug aktiviert werden.

Wie findet ihr diese neue Option? Notiert gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

