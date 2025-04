Home Mobilfunk MagentaMobil Prepaid erneut überarbeitet: mehr Datenvolumen und langersehnte Funktion kommen

MagentaMobil Prepaid erneut überarbeitet: mehr Datenvolumen und langersehnte Funktion kommen

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. April 2025 um 15:05 Uhr // Mobilfunk // // 7 Kommentare

Die Deutsche Telekom kündigte an, die MagentaMobil Prepaid-Tarife zu überarbeiten. Diese soll bereits in der kommenden Woche greifen und mehr Datenvolumen anbieten, ohne Aufpreis. Das ist aber nicht die einzige Neuerung.

Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Kommende Woche ab dem 29. April 2025 gibt es für Prepaidkunden bei der Deutschen Telekom ab dem MagentaMobil Prepaid M mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Dies kündigte der Bonner Mobilfunkkonzern via Pressemitteilung an. Der MagentaMobil Prepaid S bleibt mit 1 GB Datenvolumen zum Preis von 4,95 Euro unverändert, anbei einmal die Übersicht der neuen Datenvolumina:

MagentaMobil Prepaid M – 13 GB statt bisher 8 GB für 9,95 Euro

MagentaMobil Prepaid L – 25 GB statt bisher 15 GB für 14,95€

MagentaMobil Prepaid XL – 50 GB statt bisher 25 GB für 19,95 Euro

Ungenutztes Datenvolumen verfällt nicht mehr

Bei Vodafone gibt es seit einigen Jahren das sogenannte Giga-Depo, mit dem ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitgenommen werden kann. Dies wird ab dem Stichtag auch bei der Telekom möglich sein. Dabei wird das übernommene Datenvolumen im neuen Monat zuerst verbraucht, anschließend wird das „reguläre“ Datenvolumen verbraucht: Zudem gibt es noch den bekannten Treuebonus, über den wir an dieser Stelle berichtet haben.

Roaming in der Schweiz

Auch für Aufenthalte in der Schweiz gelten weiterhin die bestehenden Roaming-Vorteile: Nutzerinnen und Nutzer können ihre Inklusivleistungen für Telefonie, SMS und Datenverkehr wie im Inland verwenden. Laut Telekom entspricht das der Handhabung in den EU-Mitgliedsstaaten. Für Länder außerhalb Europas wurde ein einheitlicher Minutentarif von 29 Cent festgelegt, der sowohl für ein- als auch ausgehende Gespräche in über 140 Ländern gilt.

Wann werden die Postpaid-Verträge umgestellt?

Die Umstellung ab 29. April 2025 gilt für Neukunden und Bestandskunden und wir gehen davon aus, dass diese automatisch erfolgt. Zumindest war dies bei der letzten Tarifumstrukturierung für die Postpaid-Verträge der Fall, wie unsere Kommentarspalte zeigte. Im Zuge dessen fragen wir uns, warum die Mitnahme des Datenvolumens zunächst nur im Prepaidbereich vorgenommen wird. Wieder einmal sind unserer Meinung nach die MagentaMobil-Prepaid-Tarife deutlich attraktiver als die mit Laufzeitbindung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.