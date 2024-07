Alternativer App Store: Apple lässt Epic Games zu

In einen langen Streit kommt Bewegung. Nach etlichen teils schwer nachzuvollziehenden Absagen lässt Apple nun scheinbar endlich den alternativen App Store von Epic Games zu. Zuvor hatten die Entwickler Beschwerde bei der EU angekündigt.

Seit iOS 17.4 müssen in der EU alternative App Stores zugelassen werden. Apple scheint aber weiterhin Kontrolle darüber zu haben, welcher Marktplatz es auf das iPhone schafft und welcher nicht.

Wir berichteten bereits über mehrere Drittanbieter-Marktplätze wie Setapp, AltStore, Aptoide und Antstream. Epic Games schien erstmal aus der Verlosung, nachdem Apple den Entwickler-Account des Fortnite-Anbieters sperrte. Nach der Intervention der EU gab Apple klein bei und reaktivierte den Account.

Ein weiteres Manko wies Epic Games Marktplatz laut Apple mit einem zu ähnlichem Design zum App Store auf. Epic gibt auf Twitter/X an, sich lediglich an Apples Designsprache zu orientieren, um ein einheitliches Nutzererlebnis zu garantieren.

1/3 Apple has rejected our Epic Games Store notarization submission twice now, claiming the design and position of Epic’s “Install” button is too similar to Apple’s „Get“ button and that our „In-app purchases“ label is too similar to the App Store’s „In-App Purchases“ label.

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 5, 2024