iOS 19: Diese Designänderung soll die iPhone-Bedienung erleichtern

In iOS 19 soll Apple angeblich eine kleine, aber bemerkenswerte Designänderung in der Nutzeroberfläche vornehmen. Sie betrifft die Suchfelder, die in vielen Apps zu finden sind. Diese könnten ihre Position ändern.

Nicht mehr lange, bis wir den ersten Blick auf iOS 19 werfen können. Dem Vernehmen nach bringt das Update einige größere Designanpassungen. Eine davon kann sich eventuell als durchaus praktisch erweisen, wird aber wohl einiges an Umgewöhnung bei den Nutzern erfordern.

Wandert das Suchfeld in Apps nach unten?

Die bewusste Änderung betrifft die Suchbox, die sich in vielen Apps findet, sie ist in aller Regel am oberen Bildschirmrand platziert. Dort ist sie aber bei einhändiger Bedienung und großen Bildschirmen schwer zu erreichen, weshalb Apple sie verschieben könnte.

Das zumindest erwartet der früher recht bekannte Leaker Jon Prosser, der seit einiger Zeit wieder mit neuen, angeblich auf exklusive Einblicke zurückgehenden Renderings auf sich aufmerksam macht.

Apple könnte die Suchbox in eigenen Apps wie dem App Store, Mail oder Nachrichten von oben an den unteren Bildschirmrand verschieben, dann wäre sie leichter erreichbar. Allerdings würde das für viele langjährige Nutzer eine gehörige Umstellung bedeuten, ähnlich der, als Apple vor Jahren die Adressleiste von Safari standardmäßig an den unteren Bildschirmrand verschob.

Später folgte dann eine Option, dieses Verhalten wieder rückgängig zu machen, die dem Vernehmen nach viele iPhone-Nutzer umgehend anwendeten. Apple dürfte Vergleichbares wohl bei den Suchfeldern nicht anbieten. Auch könnte in den Developer-Richtlinien die Empfehlung erfolgen, Suchfelder unten zu platzieren.

Würdet ihr die Suchfelder in Zukunft lieber unten haben oder soll alles bleiben, wie es ist?

