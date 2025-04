Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Dramaserie namens „Smoke“ für Ende Juni 2025 an

Apple TV+ kündigt neue Dramaserie namens „Smoke“ für Ende Juni 2025 an

Das Angebot, sich Apple TV+ noch zum halben Preis zu sichern, läuft noch wenige Tage und der Streamingdienst ist bemüht, für Nachfrage zu sorgen. So kündigte der Service eine neue Dramaserie an.

Dramaserie „Smoke“ angekündigt

Taron Egerton spielt die Hauptrolle als Brandermittler, der zusammen mit einem Detektiv zwei Serienbrandstiftern folgt und versucht, diese dingfest zu machen. Egerton fungiert auch als ausführender Produzent, die Idee und das Konzept der Serie stammen von Dennis Lehane. Mit Egerton als Brandermittlungskommissar Dave Gudsen und der Emmy-nominierten Jurnee Smollett als Polizeidetektivin Michelle Calderone sind in „Smoke“ außerdem Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, die Emmy-nominierte Anna Chlumsky, Adina Porter, der Oscar- und Emmy-nominierte Greg Kinnear und der Emmy-Preisträger John Leguizamo zu sehen.

Startet Ende Juni

Die Serie „Smoke“ umfasst insgesamt neun Episoden und wird ab Ende Juni 2025 exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt. Konkret werden die ersten beiden Folgen am 27. Juno 2025 verfügbar sein, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Derzeit ist aber eine Promoaktion verfügbar, wodurch sich Apple TV+ zum halben Preis abonnieren lässt. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

