Apple TV+ kündigt Rom-Com-Serie „Prodigies“ an

Bisher verzichtet Apple TV+ weitestgehend auf seichte Inhalte und setzt stattdessen auf Qualität, damit hebt man sich klar von Netflix, Prime Video und Co ab. Diese Ankündigung könnte das aber etwas ins Wanken bringen.

Romatische Serie „Prodigies“ angekündigt

In der Serie „Prodigies“ übernehmen die Emmy- und SAG Award-Gewinnerin Ayo Edebiri als Didi und BAFTA- und SAG Award-Gewinner Will Sharpe als Ren und spielen ein Paar in den frühen 30ern, die sich seit Kindheitstagen kennen und nun herausfinden wollen, ob ihre Kindheitsträume wahr geworden sind – oder ob es etwas gibt, was sie vielleicht verpassen könnten. Das klingt etwas nebulös und Apple TV+ lässt sich nicht in die Karten schauen. Das gilt auch für ein potenzielles Startdatum der Serie.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

