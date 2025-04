Home Apps Instagram Edits: Meta veröffentlicht neue Videoschnitt-App

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. April 2025 um 16:02 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Nach Corona hat sich die Art der Inhalte in den sozialen Netzwerken deutlich verändert, statt Bilder übernehmen nun Videos. Diese sind in jeglichen Variationen vorhanden, wollen aber produziert werden. Dafür bietet Meta nun eine passende App an.

Instagram Edits gestartet

Die neue App zum Erstellen von Videos nennt sich Instagram Edits und ist seit gestern Abend offiziell verfügbar. Anbei einmal die Release-Notes:

Einfache Umsetzung kreativer Ideen

Exportiere deine Videos ohne Wasserzeichen und teile sie auf jeder Plattform.

Verwalte alle deine Entwürfe und Videos zentral an einem Ort.

Nimm hochwertige Clips mit einer Länge von bis zu 10 Minuten auf und beginne sofort mit der Bearbeitung.

Teile deine Videos ganz einfach in 1080p auf Instagram.

Leistungsstarke Tools zum Erstellen und Bearbeiten

Bearbeite Videos mit Frame-genauer Präzision.

Verleihe deinen Videos mit Kameraeinstellungen zu Auflösung, Framerate und Dynamikumfang sowie verbesserten Steuerelementen für Blitz und Zoom den gewünschten Look.

Erwecke Bilder mit KI-Animationen zum Leben.

Verändere deinen Hintergrund dank Greenscreen oder füge ein Video-Overlay hinzu.

Durchstöbere die große Auswahl an Schriftarten, Sound- und Spracheffekten, Videofiltern, Stickern und vielem mehr.

Verbessere die Audioqualität, damit Stimmen besser hörbar sind, und entferne unerwünschte Hintergrundgeräusche.

Generiere ganz automatisch Untertitel und passe an, wie sie in deinem Video angezeigt werden.

Hilfreiche Insights für deine nächsten kreativen Projekte

Tracke die Performance deiner Reels mit einem Dashboard für Live-Insights.

Sieh dir eine Aufschlüsselung darüber an, wie Follower*innen und Nicht-Follower*innen mit deinem Content interagieren.

Verschaffe dir ein Bild davon, welche Faktoren sich darauf auswirken, ob dein Reel empfohlen wird, wie z. B. die Skip-Rate.

Richte deine nächsten Videos danach aus, was bei deiner Zielgruppe gut ankommt.

Kostenfrei verfügbar

Die neue App setzt iOS 15.1 voraus und ist auf dem iPhone und dem iPod Touch verfügbar, eine dedizierte Variante für das iPad ist derzeit nicht ersichtlich. Meta dürfte mit der App mittelfristig die bisher beliebte App CapCut unter Druck setzen, wenngleich diese noch mehr Funktionen hat – allerdings für die volle Funktionalität ein Abo voraussetzt.

