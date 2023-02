Home iCloud / Services Klimawandel: Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Extrapolitations“ und kündigt Starttermin an

Apple TV+ hat nicht nur hervorragende Serien, es lassen sich auch einige interessante Dokumentationen finden. Zu Mitte März wird es ein neues Highlight geben, welches sich mit den Veränderungen des Klimas beschäftigt.

Trailer zu „Extrapolitations“ veröffentlicht

Die neue Doku ist eine achtteilige Serie, wo jede Folge aus der Sicht des jeweiligen prominenten Protagonisten geschildert wird. Das Besondere dabei ist, dass alle acht Episoden miteinander verwoben sind. Es ist also kein Zufall, dass Forrest Whitaker mit von der Partie ist, der mit dem Film „8 Blickwinkel“ schon ähnliche Erfahrungen hat. Zur weiteren Besetzung gehören Schauspieler wie Meryl Streep, Matthew Rhys, Tobey Maguire, Edward Nortan, Diane Lane, Heather Graham, Ben Harper, Judd Hirsch, Hari Nef, Neska Rose, Murray Bartlett und Yara Shahidi. Das klingt recht spannend und Apple TV+ hat nun den offiziellen Trailer zur Verfügung gestellt.

Die Doku/Dramaserie wird insgesamt acht Folgen umfassen

Start auf den 17. März festgelegt

Die Serie wird am 17. März exklusiv auf Apple TV+ debütieren und, wie erwähnt, insgesamt acht Episoden umfassen. Zum Start werden drei Folgen abrufbar sein, die weiteren fünf Folgen werden dann wöchentlich ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

