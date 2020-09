JETZT LIVE: Unser Ticker zum Apple Event ist online

Apples Keynote startet in wenigen Minuten. Wir berichten auch heute wieder via Liveticker in Echtzeit für alle, die den Livestream nicht schauen können oder nebenbei etwas Unterhaltung brauchen. Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren in den Kommentaren. Auf was freut ihr euch heute am meisten?

Willkommen zum Apfelpage.de-Liveticker der Apple Keynote September 2020. Wir erwarten heute leider noch keine neuen iPhone 12, indessen neue Apple Watches und neue iPads. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja auch heute schon die AirTags oder den HomePod Mini? Wir sind schon gespannt und freuen uns, dass ihr auf Apfelpage.de mit dabei seid. Danke fürs Lesen!

Informationen zum Ticker

Der Liveticker von Apfelpage.de aktualisiert sich automatisch, ihr müsst hier nichts tun außer lesen. Die neuen Meldungen können automatisch in der App und über die Website verfolgt werden. Sollte der Ticker nicht geladen werden, empfehlen wir ein Schließen der App oder des Browsers und einen Neustart ebenjener Anwendungen.

Gern könnt ihr auch im Liveticker den Verlauf der Veranstaltung kommentieren und mit den anderen Lesern über die neuen Produkte diskutieren. Dies geht direkt im Liveticker und auch in den Kommentaren hier auf Apfelpage.de unter diesem Beitrag.

Hier geht es zum Ticker:





Hier findet ihr die verschiedenen Optionen zum Schauen des Livestreams von Apple. In diesem Sinne: Wir wünschen euch gute Unterhaltung und eine schöne Keynote!

