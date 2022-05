Home Apps Jetzt für alle: Swift Playgrounds 4.1 mit vielen Neuerungen ist da

Jetzt für alle: Swift Playgrounds 4.1 mit vielen Neuerungen ist da

Apple hat heute Abend das erwartete große Update für Swift Playgrounds für alle Nutzer veröffentlicht. Version 4.1 stand bereits länger in einer Beta zur Verfügung. Mit dem Werkzeug können Nutzer an iPad und Mac spielerisch programmieren lernen, als Grundlage dient die Apple-eigene Sprache Swift.

Apple hat am heutigen Abend das Update auf Swift Playgrounds 4.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine größere Aktualisierung für das Programmierwerkzeug von Apple, Version 4.1 stand bereits eine Weile für die Entwickler als Beta zur Verfügung, anlässlich der Vorstellung der Testversion hatten wir bereits in dieser Meldung über die neuen Funktionen und Möglichkeiten berichtet.

Programmieren lernen an iPad und Mac

Mit Swift Playgrounds möchte Apple Menschen das Programmieren näher bringen, wobei die Fähigkeiten des Programms über die Jahre immer weiter ausgebaut wurden. Inzwischen liegt auch eine Version für den Mac vor, nachdem die Anfänge auf dem iPad erfolgten.

Mit dem Tool lernen Nutzer die Programmiersprache Swift, die bei Apple entwickelt wurde und unter iOS, macOS und auch auf anderen Plattformen genutzt werden kann.

Das schreibt Apple selbst zu den Neuerungen in Swift Playgrounds 4.1:

In „Weiter so mit Apps“ erfährst du, wie Daten in SwiftUI-Apps geleitet werden.

In „Formen animieren“ lernst du, wie du Formen erstellst, modifizierst und animierst.

„Fotos aufnehmen“ erlaubt Fortgeschrittenen einen Einblick in das Erstellen einer eigenen Kamera.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!