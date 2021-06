Home Apps iWork-Update: Pages, Numbers und Keynote lernen, dem Lehrer besser zu helfen

Apples hat seine iWork-Suite für Mac und iOS mit einem Update versorgt. Damit können nun unter anderem Links zu Formen und Bildern in Dokumenten und Präsentationen gesetzt werden. Zugleich erhalten Lehrer neue Möglichkeiten für das Unterrichtsmanagemenbt mit iWork.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend ein größeres Update für seine iWork-Suite veröffentlicht. Pages, Numbers und Keynote wurden für den Mac und iOS aktualisiert.

Der Funktionsumfang der Updates ist allerdings nicht überall gleich: So steht für Pages am Mac etwa nur die Neuerung zur Verfügung, Objekte in Dokumenten wie Bilder oder Formen mit Links zu versehen, um Inhalte interaktiv nachladen zu können. Diese Neuerung wurde ebenfalls für Numbers am Mac mit diesem Update hinzugefügt. Die Präsentationssoftware Keynote erhielt laut Apple nur Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen, alle drei Updates tragen allerdings die Versionsnummer 11.1.

iWork für iOS lernt hilfreiche Features für Lehrer

Unter iOS fällt das Update für die drei iWork-Apps ein wenig umfangreicher aus:

Pages (Affiliate-Link) erhielt nun auch die Möglichkeit für Lehrer, einen besseren Überblick über den Lern- und Arbeitsfortschritt ihrer Schüler zu gewinnen. Apple schreibt hierzu in den Notizen zum Update:

• Erstellen von Links zu Webseiten, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Objekten wie Formen, Linien, Bildern, Zeichnungen oder Textfeldern

• Lehrer, die Aufgaben in Pages mit der App „Schoolwork“ zuweisen, können jetzt den Fortschritt von Schülern ansehen, einschließlich Wortanzahl und aufgewendeter Zeit

Die selben Aktualisierungen wurden auch für Numbers und Keynote am iPad und iPhone mit diesem Update hinzugefügt.

Pages, Numbers und Keynote stehen inzwischen schon seit Jahren kostenlos für iPhone, iPad und Mac zum Download zur Verfügung.

