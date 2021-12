Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 7: Heute „Antebellum“ für 4,99€ kaufen

iTunes-Countdown 2021 Tag 7: Heute „Antebellum“ für 4,99€ kaufen

Auch heute gibt es wieder ein neues „Türchen“ im 2021er Countdown bei iTunes, doch so rechte Weihnachtsstimmung kommt noch nicht auf. Das liegt auch an den ausgewählten Filmen, für heute gibt es einen Horrorstreifen.

Die erfolgreiche Bestseller-Autorin Veronica Henley (Janelle Monáe) hat gerade eine Buchtournee hinter sich gebracht und freut sich darauf, endlich wieder zu ihrem Mann und ihrer Tochter nach Hause zu kommen. Doch nach einem tragischen Schicksalsschlag kommt es anders und ihr Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war: Veronica ist in einer schrecklichen Parallelwelt gefangen. Diese lässt sie alles in Frage stellen: ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihre einzige Möglichkeit, dieser Welt zu entkommen, ist, ein geheimnisvolles Rätsel zu lösen. Doch dafür bleibt ihr nur begrenzt Zeit.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!