iTunes-Countdown 2021 Tag 22: Heute „Tom & Jerry“ für 4,99€ kaufen

Bei all dem Wahnsinn um Corona, CO2-Steuer und Co. ist es doch mal ganz schön, etwas in die eigene Kindheit abzutauchen und mal wieder herzhaft zu lachen. Und damit kommen wir zum heutigen Türchen im 2021er Countdown, denn eine ewig alte Rivalität darf getreu dem Motto „Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von Dir“ wieder aufleben.

Eines der beliebtesten Katz-und-Maus-Spiele der Geschichte flammt wieder auf, als Jerry am Abend der „Hochzeit des Jahrhunderts“ in das edelste Hotel New Yorks einzieht und die Eventplanerin sich gezwungen sieht, Tom einzustellen, um ihn wieder loszuwerden. Es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel, das ihre Karriere, die Hochzeit und vielleicht sogar das ganze Hotel zu zerstören droht. Doch schon bald haben die drei ein noch größeres Problem: einen teuflischen, ehrgeizigen Angestellten, der sich gegen sie alle verschworen hat. Tom und Jerrys neues Abenteuer im Kinoformat ist ein fantastischer Mix aus klassischem Zeichentrick und Realaufnahmen, der den Horizont der legendären Charaktere erweitert und sie dazu zwingt, das Undenkbare zu tun: Sich zu verbünden, um die Lage zu retten.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

